¿Te llegó un depósito de centavos en tu cuenta BBVA? Esta es la razón por la que clientes reportan este aumento de dinero

BBVA Clientes reciben dinero a su cuenta. (Pexels)

Días después de que la aplicación de BBVA presentara complicaciones con los depósitos de nómina, usuarios reportan otro tipo de anomalía muy diferente. Parece ser que cuentahabientes están recibiendo dinero gratuito a su cuenta, pese a que sólo se trata de unos cuantos centavos para muchos. Los temas, de hecho, están relacionados y aquí te explicamos a qué se debe.

¿Por qué me llegó un depósito de BBVA?

El depósito que usuarios del banco recibieron se debió a la demora presentada. En conformidad con las reglas establecidas para el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) regulada por el Banco de México (Banxico), los bancos que se retrasen con un pago deberán pagar a su clientes una compensación acorde a la demora. Así lo detalla el punto 87a del reglamento, el cual afirma lo siguiente:

“Cálculo de cantidades.- Para calcular un monto de referencia de la siguiente forma: i. multiplicar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario, cerrada a cuatro decimales, dada a conocer por el Banco de México el Día Hábil Bancario anterior a aquel en que ocurra el incumplimiento, por el monto de la Orden de Transferencia en cuestión, incluyendo centavos; ii. multiplicar el resultado por el número de segundos de retraso, contados a partir del primer segundo siguiente al incumplimiento, y iii. dividir el resultado obtenido entre 31,104,000. El monto será el resultado de cerrar a dos decimales la cantidad obtenida de esta división”

La tasa de fondeo bancario se ha encontrado alrededor de los 6.5000% (o 0.650 convertido a decimales) en los últimos días. La cifra de 31,104,000, no es arbitraria, puesto que corresponde al número total de segundos que tiene un año de 360 días. Se desconoce la cantidad de segundos que BBVA utilizó en la cuenta para totalizar el dinero que debía compensar a sus clientes. Sin embargo, podemos hacer una cuenta hipotética para conocer cómo funciona el cálculo de compensación y ya por nuestra cuenta —conociendo el depósito que nos correspondía y lo que se nos depositaron de compensación— calcular ese tiempo a través de una operación algebraica en la que x es el número de segundos.

Digamos que el depósito debía ser de $1,000 pesos y se retrasó 1 segundo, si hacemos la cuenta como nos indica Banxico, no daría el siguiente resultado:

0.650 x 1,000 x 1 / 3,110,400 = 0.00002

Recibiríamos entonces 0.00002 pesos por cada segundo de retraso, lo cual equivale aproximadamente a $1.8 pesos en un día por cada $1,000 pesos que se nos depositó. Por lo mismo, al menos que el depósito que debías recibir haya sido millonario y el retraso considerable, no percibirás un incremento sustancial en tu cuenta. Es más bien un acto reglamentario al que están obligados todos los bancos a manera de mea culpa.