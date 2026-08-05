El narco “acecha” a los influencers: van 6 muertos de 2024 a la fecha, incluyendo a César y Valeria Además del asesinato de César Gastélum, la muerte de otros influencers también ha sido relacionada con el narcotráfico (Redes Sociales)

El asesinato de César Gastélum se suma al de otros influencers cuya muerte podría estar relacionada con el narcotráfico, incluida la creadora de contenido Valeria Márquez.

El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo durante la noche del pasado martes 4 de julio en Culiacán, Sinaloa, fuera de un establecimiento de comida rápida.

La muerte de César Gastélum atrajo rápidamente la atención hacia el crimen organizado, puesto que, en diferentes ocasiones, él junto con otros influencers han sido acusados de presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico, siendo uno de los casos más conocidos el de Valeria Márquez, cuyo asesinato también ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo.

Los casos de César y Valeria: ¿Qué se sabe sobre sus homicidios?

Tras el asesinato de César Gastélum, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que colabora con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer los hechos relacionados con la muerte del influencer, señalando que entre las líneas de investigación se encuentran publicaciones en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

En el caso de Valeria Márquez, quien fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, cuando realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, recientemente las autoridades detuvieron y vincularon a proceso a Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio.

Del mismo modo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el feminicidio de Valeria Márquez habría sido ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presuntamente a petición de su hijo, quien mantenía una relación sentimental con la creadora de contenido.

Los 6 casos de influencers asesinados de 2024 a la fecha

Además de la muerte de César Gastélum y Valeria Márquez, la muerte de otros 6 influencers también ha estado relacionada con el crimen organizado, principalmente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Los seis influencers relacionados presuntamente con el narcotráfico que han sido asesinados de 2024 hasta la fecha son:

Juan Carlos “El Chilango”

Miguel Vivanco García “El Jasper”

Leovardo Aispuro Soto “Gordo Peruci”

Adrián Antonio López Iribe, hermano de “El Compa Camarón”

Gail Castro Cárdenas “Gail Toys”, hermano del influencer “Markitos Toys”

Camilo Ochoa Delgado “El Alucín”

Las acusaciones de los creadores de contenido sobre supuestos vínculos con el narcotráfico surgieron a partir de que, en enero de 2025, en Culiacán, Sinaloa, fueran lanzados desde avionetas folletos con el rostro de más de 20 influencers señalados de lavar dinero para la célula criminal de “Los Chapitos”; sin embargo, ninguna de estas incriminaciones ha sido confirmada o corroborada por las autoridades.