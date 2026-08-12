Progol 2346: partidos, pronósticos y guía de la quiniela

Pronóstico para la quiniela Progol Foto: La Crónica

La emoción de la Leagues Cup y la Liga MX también se traslada a las quinielas deportivas. El Progol 2346 presenta una cartelera que combina varios partidos correspondientes a la Jornada 4 del Apertura 2026 con encuentros que definirán a los países que avanzarán a los cuartos de final.

Por ello, en esta nota te presentamos un posible pronóstico de este nuevo Progol y cómo podría quedar el cuadro de posiciones de la siguiente ronda.

La probable quiniela ganadora del Progol 2346

Atlas vs. Tigres: E Tijuana vs. Cruz Azul: E Manchester United vs. Milan: L Dortmund vs. Roma: L Alavés vs. Getafe: E Sevilla vs. Raya Vallecano: L Arsenal vs. Manchester City: E Utrecht vs. Az Almaar: V CD Nacional vs. Estoril: E Fluminense vs. Palmeiras: E Barracas vs. Rosario Central: L Sarmiento vs. Huracán: E Montreal vs. DC United: E Mechelen vs. ST. Lieja: L

Partidos del Progol Revancha 2346

Atlante vs. Toluca: V Monterrey vs. Juárez: L Pumas vs. Querétaro: L Águilas vs. San Luis: L Santos Laguna vs. Guadalajara: V Nashville vs. Miami: E Corinthians vs. Cruzeiro: E

¿Qué partidos incluye el Progol 2339?

La jornada está integrada por 14 encuentros, de los cuales once corresponden a la Leagues Cup y a la Liga MX. Los enfrentamientos son:

Atlas vs. Tigres Tijuana vs. Cruz Azul Manchester United vs. Milan Dortmund vs. Roma Alavés vs. Getafe Sevilla vs. Raya Vallecano Arsenal vs. Manchester City Utrecht vs. Az Almaar CD Nacional vs. Estoril Fluminense vs. Palmeiras Barracas vs. Rosario Central Sarmiento vs. Huracán Montreal vs. DC United Mechelen vs. ST. Lieja

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.

¿Cómo cobrar un premio de Progol?

Si tu combinación coincide con una de las quinielas premiadas de Progol, es importante que conserves el boleto, ya que este documento es indispensable para realizar el trámite de cobro.

De acuerdo con el reglamento, los ganadores cuentan con un plazo de 60 días naturales, que comienza a correr a partir del día siguiente a la celebración del concurso, para reclamar el premio correspondiente.

Para evitar inconvenientes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Acude con el boleto ganador a las oficinas autorizadas para realizar el cobro.

a las oficinas autorizadas para realizar el cobro. Revisa que el boleto se encuentre en buen estado , completo y con todos sus datos claramente legibles.

, completo y con todos sus datos claramente legibles. Solicita el pago dentro del plazo establecido , ya que una vez vencidos los 60 días naturales se pierde el derecho a reclamar el premio.

, ya que una vez vencidos los 60 días naturales se pierde el derecho a reclamar el premio. Si realizaste tu participación mediante una modalidad digital, consulta las alternativas disponibles para recibir el pago del premio.

¿Cuánto cuesta el boleto del Progol?