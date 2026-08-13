Kenny Avilés en la Granja VIP 2026: ¿Cuántos años tiene la líder de ‘Kenny y los Eléctricos’? Kenny Avilés fue la tercera participante revelada de La Granja VIP 2026; conoce quién es la “Madre del Rock Mexicano” (KENNY Y LOS ELECTRICOS)

Continúan las revelaciones de los participantes de la nueva temporada de La Granja VIP. Kenny Avilés es la tercera revelada; conoce quién es y por qué es llamada la “Madre del Rock Mexicano”.

Kenny Avilés es la vocalista y líder de “Kenny y los Eléctricos”, un grupo de rock formado en 1980. Formará parte de La Granja VIP 2 y promete ser una de las participantes más emocionantes de esta temporada por su personalidad fuerte y carismática.

¿Cuántos años tiene Kenny Avilés actualmente?

La nueva participante de La Granja VIP, Kenny Avilés, es originaria de Guadalajara, Jalisco, y es conocida principalmente por su participación en el grupo de rock “Kenny y los Eléctricos”. Nació el 2 de septiembre de 1954 y actualmente tiene 71 años de edad.

Antes de su debut en la banda “Kenny y los Eléctricos”, Kenny Avilés fue corista de Verónica Castro.

Trayectoria de Kenny Avilés: la “Madre del Rock Mexicano” y líder de Kenny y los Eléctricos

“Kenny y los Eléctricos” debutaron en 1980 en Los Ángeles, California; sin embargo, fue en México donde consolidó su carrera, volviéndose un referente del rock en español.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “No huyas de mí”, “Me quieres cotorrear” y “Dicen por ahí”.

Del mismo modo, Kenny Avilés es considerada la “Madre del Rock Mexicano” debido a que su trayectoria abrió el camino para las mujeres en el rock nacional. Actualmente, abrirá una nueva etapa en su vida al incursionar en los reality shows.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Granja VIP 2026 y cuándo inicia la nueva temporada?

La Granja VIP 2026 comenzará su segunda temporada el próximo domingo 6 de septiembre y tendrá como conductores a Adal Ramones y Kristal Silva. Hasta el momento de la publicación de la nota, solo han sido revelados 4 participantes de este reality:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Se espera que a lo largo de las próximas semanas sean revelados el resto de los participantes.