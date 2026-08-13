Octavio ‘N’ El agresor de Santa Fe, procesado como Fofo Márquez: ¿Cuántos años pasaría en la cárcel Octavio ‘N’? (X: @FiscaliaCDMX)

Autoridades de Estados Unidos arrestaron en San Diego, California, a Octavio “N”, presunto agresor acusado de tentativa de feminicidio en contra de la recepcionista de un hotel en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

La detención se logró luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) intercambiara información con las agencias estadounidenses.

La agresión captada en video

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio en el hotel Park Life Paradox, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con las grabaciones del establecimiento, Octavio “N” exigió de forma agresiva a la empleada que dejara su teléfono celular y se pusiera a trabajar, empleando violencia verbal con expresiones como:

“Póngase a hacer su trabajo, vieja huevona. Ponte a trabajar ya, órale”.

Posteriormente, al percatarse de que la trabajadora comenzó a grabarlo con su dispositivo móvil, el sujeto se lo arrebato, lo azotó contra el suelo y comenzó a golpearla de manera violenta.

Tras el ataque, el agresor permaneció en la estancia hotelera hasta el 15 de julio y posteriormente huyó del país junto con su familia.

Pese a que las denuncias legales ya estaban en marcha, la víctima continuó acudiendo a sus labores. La defensa legal de la recepcionista catálogo la agresión como un acto de feminicidio en grado de tentativa y no como lesiones dolosas.

Fiscalía de la CDMX tramita la deportación de Octavio “N” en Estados Unidos

La FGJCDMX inició las gestiones legales y diplomáticas para lograr la pronta deportación del agresor acusado de cometer el acto violento contra la mujer de 40 años.

Tras detectar que el investigado había abandonado el territorio nacional para evadir a la justicia, las autoridades capitalinas solicitaron la emisión de una ficha roja ante la Interpol y activaron alertas migratorias.

Actualmente, el imputado permanece bajo la custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos a la espera de su entrega a las instituciones mexicanas.

Una vez concretada su deportación, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lo trasladarán ante el juez de control que lo requiere en la capital para celebrar la audiencia inicial.

Antecedentes y posibles penas en México

El caso ha generado comparaciones en la opinión pública con el proceso judicial del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, quien fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras agredir a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México.

En el caso de Octavio “N” (Jorge Octavio Cortés Jiménez), aún no existe una condena dictada, ya que primeramente deberá ser presentado ante la autoridad judicial mexicana para definir su situación jurídica y posterior vinculación a proceso.

En el marco legal mexicano, la tentativa de feminicidio contempla penas que van desde las dos terceras partes de la pena mínima hasta alcanzar entre 40 y 46 años de prisión, dependiendo de las agravantes que determine el juez.