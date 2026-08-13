Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 13 de agosto

Jueves 2x1 en boletos de Ticketmaster hoy 25 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 13 de agosto de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 13 de agosto

Conciertos

La Joaqui - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Beach Weather - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) BOHEMIA - El Cantoral

- El Cantoral Los Vaguens - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

- Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Sam Smith - Auditorio Telmex (Zapopan)

- Auditorio Telmex (Zapopan) Paty Cantú - La Maraka

- La Maraka Pink Floyd Sinfónico Vol.2 - Teatro Diana (Guadalajara)

- Teatro Diana (Guadalajara) San Holo - Foro Puebla

- Foro Puebla Skins Party Mty - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

- Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES - Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

- Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Sala Principal Bellas Artes - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ - La Maraka

- La Maraka Tributo a la Diva con Jennely - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo Emilia Borlone - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Mercedes Sosa - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Silvia Pérez Cruz - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Urbano Fest - Auditorio Telmex (Zapopan) / Pepsi Center

- Auditorio Telmex (Zapopan) / Pepsi Center XI Festival Mundial del Bolero - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Macuiles - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Nxrcisistxs XX Años Dementes - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamenco Festival - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Espinoza Paz - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Madreperla - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Victor Garcia - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Surfistas del Sistema - Pepsi Center

- Pepsi Center Laureano Brizuela - La Maraka

- La Maraka Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Una noche con JazzMx - El Cantoral

- El Cantoral Prisma.... 40 años - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Sr. Bikini - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Ladrones - Pabellón del Palacio de los Deportes

- Pabellón del Palacio de los Deportes Elvis Epic Experience by Hector Ortiz - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Fey - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Un muerto más - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

- Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Iván Ferreiro - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan La Santa Cecilia - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

- Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Los Dandys de Armando Navarro y La Esencia del Bolero - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Alberto Barros - Teatro Diana (Guadalajara) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Teatro Diana (Guadalajara) / Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paloma Morphy - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

- Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Pedro Fernández - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Triciclo Circus Band - Pabellón del Palacio de los Deportes

- Pabellón del Palacio de los Deportes Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Ana Sofi W - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paté de Fuá - Teatro Diana (Guadalajara)

- Teatro Diana (Guadalajara) Trendline Utopía Tour - Foro Red Access

- Foro Red Access Claudia Sierra - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Whiplash - Escenario GNP Seguros (Monterrey)

- Escenario GNP Seguros (Monterrey) Inspector - Pepsi Center

- Pepsi Center Neo 5 live show - Foro Red Access

- Foro Red Access Morejuice Fest - Pepsi Center

- Pepsi Center Bratty - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Heavy Nopal - La Maraka

- La Maraka Son Rompe Pera - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan GRTSCH - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Chetes - Pabellón del Palacio de los Deportes

- Pabellón del Palacio de los Deportes Winona Riders - Foro Puebla

- Foro Puebla Rebel Cats - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Garfield - La Maraka

- La Maraka Estela Núñez - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Cultura Profética - Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center / Auditorio Telmex (Zapopan)

- Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center / Auditorio Telmex (Zapopan) Fiquet - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA COX - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) San Francisco Disco Band - Foro Red Access

- Foro Red Access Angélica María y Enrique Guzmán - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Melissa Aldana - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris El Consorcio - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Jesse & Joy - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edith Márquez - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamencura - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Fernando Delgadillo - Teatro Diana (Guadalajara)

- Teatro Diana (Guadalajara) Leire Martínez - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Kapo - Auditorio Banamex (Monterrey)

- Auditorio Banamex (Monterrey) Por Temor A Que Cantemos Libres - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Intocable - Estadio Borregos (Monterrey)

- Estadio Borregos (Monterrey) Elefante - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros (Monterrey)

- Escenario GNP Seguros (Monterrey) Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Christian Sands - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Love of Lesbian - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) LP - Auditorio Telmex (Zapopan)

- Auditorio Telmex (Zapopan) Helado Negro - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter - Teatro Diana (Guadalajara)

- Teatro Diana (Guadalajara) Nicho Hinojosa - La Maraka

- La Maraka Kalimba - La Maraka

- La Maraka Edgar Oceransky - El Cantoral

- El Cantoral Navidad con The Beatles - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Julio Preciado - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

Amigos Intocables - Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)

- Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México) De cómo chato Mackensie tornosé detective y todo lo demás - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO El Manipulador de Mentes - Teatro Jorge Negrete

- Teatro Jorge Negrete El Fantasma De La Ópera México - Teatro de los Insurgentes

- Teatro de los Insurgentes La Novicia Rebelde - Centro Cultural Teatro I

- Centro Cultural Teatro I Las Calcetas De Mi Padre - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés Mentidrags - Teatro Aldama

- Teatro Aldama Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera - Teatro Varsovia (Ciudad de México)

- Teatro Varsovia (Ciudad de México) Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

- Teatro Royal Pedregal 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Como quieras... ¡Perro Ámame! - Teatro Virginia Fábregas

- Teatro Virginia Fábregas El diario de un loco - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo El Juego Que Todos Jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Veintidós Veintidós - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan Las Leonas - Teatro México

- Teatro México El deseo de lo Prohibido - Teatro Renacimiento

- Teatro Renacimiento El Sótano - Teatro Fernando Soler

- Teatro Fernando Soler La Nota - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA - Teatro Varsovia (Ciudad de México)

- Teatro Varsovia (Ciudad de México) Mentiras El Musical - Teatro Aldama

- Teatro Aldama Infierno - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Sor-presas - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Éxtasis y Belleza - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Los Perros - Teatro Milán

- Teatro Milán No es otra telenovela mexicana - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón La obscenidad de la carne. - Teatro Renacimiento

- Teatro Renacimiento Afterglow - Teatro Virginia Fábregas

- Teatro Virginia Fábregas Platanito Show - Foro Red Access

- Foro Red Access Rogelio Ramos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Salvaje o la valentía de encontrarse - Teatro Milán

- Teatro Milán El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac La Sirenita - El musical - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Divorciémonos mi amor - Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

- Teatro Broadway (Cuauhtémoc) El Diario de Ana Frank - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac El Gorila - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón Perfume De Gardenia - Teatro San Rafael

- Teatro San Rafael Algodón de azúcar - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Sinfónica de Minería - Sala Silvestre Revueltas

- Sala Silvestre Revueltas Pipirin - Foro Red Access

- Foro Red Access Pepe Pelos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / Foro Red Access

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / Foro Red Access Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes One Piece In Concert - Teatro Metropólitan

- Teatro Metropólitan A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú. - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo

- Teatro Hidalgo El Principito, Danza Retrofuturista - Teatro Varsovia (Ciudad de México)

- Teatro Varsovia (Ciudad de México) Defendiendo al cavernícola - Nuevo Teatro Libanés

- Nuevo Teatro Libanés Nuestra ísla - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Préndeme - Teatro Milán

- Teatro Milán Papá por siempre - Centro Cultural Teatro I

- Centro Cultural Teatro I Ride The Cyclone México - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Te quiero hasta la luna - Foro Lucerna

- Foro Lucerna Las Heridas del Viento - Teatro Milán

- Teatro Milán Así lo veo yo - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto La Dama De Negro - Teatro 11 de Julio

- Teatro 11 de Julio Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia

- Teatro San Jerónimo Independencia El Lago De Los Cisnes - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Imperio - Castillo de Chapultepec

- Castillo de Chapultepec DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón

- Teatro SOGEM Wilberto Cantón Cumpleaños 10 Ts´oo Danza - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Zelda Concierto Sinfónico Tributo Audiovisual - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Dios mío hazme viuda, por favor - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac El diccionario - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Concierto Banda Azul: “Animation” - Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)

- Auditorio Luis Elizondo (Monterrey) Orquesta Colorado Naranjo - Teatro Diana (Guadalajara)

- Teatro Diana (Guadalajara) Grafías Gala Coreografos contemporáneos. CND,10+. Ingreso 17:30 h. - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes Nacionel - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris En la tierra de los corderos - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Mexico Indigena Mestizo - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris La Mole y sus Amigos - Escenario GNP Seguros (Monterrey)

- Escenario GNP Seguros (Monterrey) Carlos Ballarta - Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

- Palacio de los Deportes (Ciudad de México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Tradición Del Caribe, producción de Silvia Lozano - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Comp. Nal. Ópera Concierto Daphnis et Cholé, 10+. Ingreso 19:30 h. - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes Orquesta de Cámara de Bellas Artes Programa 1 - Palacio de Bellas Artes

- Palacio de Bellas Artes Orquesta Típica García Blanco - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Delirios- Psicodelia - Teatro Varsovia (Ciudad de México)

- Teatro Varsovia (Ciudad de México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México - Sala Silvestre Revueltas

- Sala Silvestre Revueltas México en el Ombligo de la Luna - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Carmina Burana - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) No concreto - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Club27 - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Mirar el sol por la ventana IXTMO Laboratorio escénico interdisciplina - Teatro Varsovia (Ciudad de México)

- Teatro Varsovia (Ciudad de México) Bangarra Dance Theatre - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

- Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) Dracula - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Cosas raras - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Falsa conferencia - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Calaveritas - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Lago de los Cisnes - Auditorio Nacional (Ciudad de México)

- Auditorio Nacional (Ciudad de México) Delay - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

- Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) Paco de Miguel - Teatro Galerías (Zapopan)

- Teatro Galerías (Zapopan) Sobreviví al Apocalipsis Zombi - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Elefante, Ópera en espacio mínimo - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez (LA)HORDE - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

- Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) Bonsái - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Las niñas y los niños de papel - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Xandul. Estación Melancolía - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Leyendas de Terror - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Historias de la Huasteca - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Ánimas del purgatorio - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Nacahue: Ramón y Hortensia - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Una Flor en cada amor - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Échame a mí la culpa - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO EL CASCANUECES, BALLET - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Acá entre nos - FORO A POCO NO

Deportes

Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez

- Autódromo Hermanos Rodríguez Diablos Rojos Basquetbol - Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

- Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México) Budo Sento - Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Para toda la familia

Guille & El Nahuatl - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA El Dragoncito que No Sabia Rugir. El Musical - Telón de Asfalto

- Telón de Asfalto Magos Joe Y Moy - Foro Red Access

- Foro Red Access Cenicienta - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Benito También Puede, El Musical - Telón de Asfalto

- Telón de Asfalto Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac El Gran Teatro Del Mundo - TEATRO SERGIO MAGAÑA

- TEATRO SERGIO MAGAÑA Tributo a 31 minutos - Foro Red Access

- Foro Red Access Dinosaurios Al Rescate - Teatro Tepeyac

- Teatro Tepeyac Divas de Corredor - FORO A POCO NO

- FORO A POCO NO Experiencia tributo toy story - Foro Red Access

- Foro Red Access Los Terricolas de Freddy Fuentes. TERRIMANIA - Foro Red Access

- Foro Red Access Michael Jackson El retorno del rey - Foro Red Access

Shows

Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” - Carpa Astros (López Mateos)

- Carpa Astros (López Mateos) Rayando el sol - Foro Red Access

- Foro Red Access El rey de el bolero Carlos Cuevas lanza a Mark Van-Dell. - Foro Red Access

- Foro Red Access Dr. Eduardo Calixto - Teatro Xola Julio Prieto

- Teatro Xola Julio Prieto Circo olímpico - Teatro Benito Juárez

- Teatro Benito Juárez Tributo a Alejandro Sanz - Cuarta pared y norton - Foro Red Access

- Foro Red Access La Nena Sin Tabú - Foro Red Access

- Foro Red Access Festival Fado México - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.



