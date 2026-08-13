Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 13 de agosto

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 13 de agosto de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 13 de agosto
Conciertos
- La Joaqui - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual - Teatro Xola Julio Prieto
- Beach Weather - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- BOHEMIA - El Cantoral
- Los Vaguens - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Sam Smith - Auditorio Telmex (Zapopan)
- Paty Cantú - La Maraka
- Pink Floyd Sinfónico Vol.2 - Teatro Diana (Guadalajara)
- San Holo - Foro Puebla
- Skins Party Mty - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES - Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)
- Sala Principal Bellas Artes - Palacio de Bellas Artes
- The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ - La Maraka
- Tributo a la Diva con Jennely - Teatro Hidalgo
- Emilia Borlone - Teatro Benito Juárez
- Mercedes Sosa - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Silvia Pérez Cruz - Teatro Metropólitan
- Urbano Fest - Auditorio Telmex (Zapopan) / Pepsi Center
- XI Festival Mundial del Bolero - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Macuiles - Teatro Benito Juárez
- Nxrcisistxs XX Años Dementes - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Flamenco Festival - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Madreperla - Teatro Metropólitan
- Victor Garcia - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Surfistas del Sistema - Pepsi Center
- Laureano Brizuela - La Maraka
- Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Una noche con JazzMx - El Cantoral
- Prisma.... 40 años - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Sr. Bikini - Teatro Metropólitan
- Ladrones - Pabellón del Palacio de los Deportes
- Elvis Epic Experience by Hector Ortiz - Teatro Metropólitan
- Fey - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Un muerto más - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Iván Ferreiro - Teatro Metropólitan
- La Santa Cecilia - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Los Dandys de Armando Navarro y La Esencia del Bolero - Teatro Tepeyac
- Alberto Barros - Teatro Diana (Guadalajara) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Paloma Morphy - Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Pedro Fernández - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Triciclo Circus Band - Pabellón del Palacio de los Deportes
- Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Ana Sofi W - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Paté de Fuá - Teatro Diana (Guadalajara)
- Trendline Utopía Tour - Foro Red Access
- Claudia Sierra - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Whiplash - Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Inspector - Pepsi Center
- Neo 5 live show - Foro Red Access
- Morejuice Fest - Pepsi Center
- Bratty - Teatro Metropólitan
- Heavy Nopal - La Maraka
- Son Rompe Pera - Teatro Metropólitan
- GRTSCH - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Chetes - Pabellón del Palacio de los Deportes
- Winona Riders - Foro Puebla
- Rebel Cats - Teatro Metropólitan
- Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- La Garfield - La Maraka
- Estela Núñez - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Cultura Profética - Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center / Auditorio Telmex (Zapopan)
- Fiquet - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- COX - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- San Francisco Disco Band - Foro Red Access
- Angélica María y Enrique Guzmán - Teatro Metropólitan
- Melissa Aldana - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- El Consorcio - Teatro Metropólitan
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Edith Márquez - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Flamencura - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Fernando Delgadillo - Teatro Diana (Guadalajara)
- Leire Martínez - Teatro Metropólitan
- Kapo - Auditorio Banamex (Monterrey)
- Por Temor A Que Cantemos Libres - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Intocable - Estadio Borregos (Monterrey)
- Elefante - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan
- Christian Sands - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Love of Lesbian - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- LP - Auditorio Telmex (Zapopan)
- Helado Negro - Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Porter - Teatro Diana (Guadalajara)
- Nicho Hinojosa - La Maraka
- Kalimba - La Maraka
- Edgar Oceransky - El Cantoral
- Navidad con The Beatles - Teatro Tepeyac
- Julio Preciado - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
Teatro
- Amigos Intocables - Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)
- De cómo chato Mackensie tornosé detective y todo lo demás - FORO A POCO NO
- El Manipulador de Mentes - Teatro Jorge Negrete
- El Fantasma De La Ópera México - Teatro de los Insurgentes
- La Novicia Rebelde - Centro Cultural Teatro I
- Las Calcetas De Mi Padre - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- Mentidrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera - Teatro Varsovia (Ciudad de México)
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras... ¡Perro Ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- El diario de un loco - Teatro Hidalgo
- El Juego Que Todos Jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)
- Veintidós Veintidós - Teatro Metropólitan
- Las Leonas - Teatro México
- El deseo de lo Prohibido - Teatro Renacimiento
- El Sótano - Teatro Fernando Soler
- La Nota - Nuevo Teatro Libanés
- Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA - Teatro Varsovia (Ciudad de México)
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Infierno - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)
- Sor-presas - Teatro Hidalgo
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! - Teatro Tepeyac
- Éxtasis y Belleza - Foro Lucerna
- Los Perros - Teatro Milán
- No es otra telenovela mexicana - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- La obscenidad de la carne. - Teatro Renacimiento
- Afterglow - Teatro Virginia Fábregas
- Platanito Show - Foro Red Access
- Rogelio Ramos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Salvaje o la valentía de encontrarse - Teatro Milán
- El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli - Teatro Tepeyac
- La Sirenita - El musical - Teatro Tepeyac
- Divorciémonos mi amor - Teatro Broadway (Cuauhtémoc)
- El Diario de Ana Frank - Teatro Tepeyac
- El Gorila - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Perfume De Gardenia - Teatro San Rafael
- Algodón de azúcar - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Sinfónica de Minería - Sala Silvestre Revueltas
- Pipirin - Foro Red Access
- Pepe Pelos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / Foro Red Access
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes
- One Piece In Concert - Teatro Metropólitan
- A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú. - Foro Lucerna
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- El Principito, Danza Retrofuturista - Teatro Varsovia (Ciudad de México)
- Defendiendo al cavernícola - Nuevo Teatro Libanés
- Nuestra ísla - Foro Lucerna
- Préndeme - Teatro Milán
- Papá por siempre - Centro Cultural Teatro I
- Ride The Cyclone México - Teatro Xola Julio Prieto
- Te quiero hasta la luna - Foro Lucerna
- Las Heridas del Viento - Teatro Milán
- Así lo veo yo - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . - Teatro Xola Julio Prieto
- La Dama De Negro - Teatro 11 de Julio
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
- El Lago De Los Cisnes - Teatro Tepeyac
- Imperio - Castillo de Chapultepec
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Cumpleaños 10 Ts´oo Danza - Teatro Benito Juárez
- Zelda Concierto Sinfónico Tributo Audiovisual - Teatro Xola Julio Prieto
- Dios mío hazme viuda, por favor - Teatro Tepeyac
- El diccionario - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Concierto Banda Azul: “Animation” - Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)
- Orquesta Colorado Naranjo - Teatro Diana (Guadalajara)
- Grafías Gala Coreografos contemporáneos. CND,10+. Ingreso 17:30 h. - Palacio de Bellas Artes
- Nacionel - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- En la tierra de los corderos - FORO A POCO NO
- Mexico Indigena Mestizo - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Mole y sus Amigos - Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Carlos Ballarta - Palacio de los Deportes (Ciudad de México)
- El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) - Teatro Tepeyac
- Tradición Del Caribe, producción de Silvia Lozano - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Comp. Nal. Ópera Concierto Daphnis et Cholé, 10+. Ingreso 19:30 h. - Palacio de Bellas Artes
- Orquesta de Cámara de Bellas Artes Programa 1 - Palacio de Bellas Artes
- Orquesta Típica García Blanco - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Delirios- Psicodelia - Teatro Varsovia (Ciudad de México)
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México - Sala Silvestre Revueltas
- México en el Ombligo de la Luna - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Carmina Burana - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- No concreto - FORO A POCO NO
- Club27 - Teatro Tepeyac
- Mirar el sol por la ventana IXTMO Laboratorio escénico interdisciplina - Teatro Varsovia (Ciudad de México)
- Bangarra Dance Theatre - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)
- Dracula - Teatro Tepeyac
- Cosas raras - Teatro Benito Juárez
- Falsa conferencia - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año - FORO A POCO NO
- Calaveritas - Teatro Tepeyac
- Lago de los Cisnes - Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Delay - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)
- Paco de Miguel - Teatro Galerías (Zapopan)
- Sobreviví al Apocalipsis Zombi - FORO A POCO NO
- Elefante, Ópera en espacio mínimo - Teatro Benito Juárez
- (LA)HORDE - Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)
- Bonsái - Teatro Benito Juárez
- Las niñas y los niños de papel - FORO A POCO NO
- Xandul. Estación Melancolía - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Leyendas de Terror - Teatro Tepeyac
- Historias de la Huasteca - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos - Teatro Tepeyac
- Ánimas del purgatorio - Teatro Benito Juárez
- Nacahue: Ramón y Hortensia - Teatro Benito Juárez
- Una Flor en cada amor - FORO A POCO NO
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge - Teatro Tepeyac
- Échame a mí la culpa - FORO A POCO NO
- EL CASCANUECES, BALLET - Teatro Tepeyac
- Acá entre nos - FORO A POCO NO
Deportes
- Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Diablos Rojos Basquetbol - Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)
- Budo Sento - Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)
Para toda la familia
- Guille & El Nahuatl - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- El Dragoncito que No Sabia Rugir. El Musical - Telón de Asfalto
- Magos Joe Y Moy - Foro Red Access
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Benito También Puede, El Musical - Telón de Asfalto
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- El Gran Teatro Del Mundo - TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Tributo a 31 minutos - Foro Red Access
- Dinosaurios Al Rescate - Teatro Tepeyac
- Divas de Corredor - FORO A POCO NO
- Experiencia tributo toy story - Foro Red Access
- Los Terricolas de Freddy Fuentes. TERRIMANIA - Foro Red Access
- Michael Jackson El retorno del rey - Foro Red Access
Shows
- Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” - Carpa Astros (López Mateos)
- Rayando el sol - Foro Red Access
- El rey de el bolero Carlos Cuevas lanza a Mark Van-Dell. - Foro Red Access
- Dr. Eduardo Calixto - Teatro Xola Julio Prieto
- Circo olímpico - Teatro Benito Juárez
- Tributo a Alejandro Sanz - Cuarta pared y norton - Foro Red Access
- La Nena Sin Tabú - Foro Red Access
- Festival Fado México - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
- No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.