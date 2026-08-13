¿Qué comer cuando tienes ansiedad? Estos alimentos pueden ayudarte a cuidar tu bienestar en esos momentos complicados

La ansiedad puede aparecer en los momentos menos oportunos: justo cuando necesitas concentrarte, antes de una reunión importante o cuando tu cabeza decide preocuparte a las tres de la mañana. Y aunque la alimentación no es una solución mágica, sí puede formar parte de una rutina que ayude a cuidar el bienestar físico y emocional.

A lo largo del tiempo, múltiples estudios han comprobado que tu alimentación y el equilibrio de la flora intestinal generan un impacto considerable en tu bienestar emocional. Desde luego, la respuesta no está en un ingrediente milagroso ni en una dieta que prometa hacer desaparecer los nervios.

Sin embargo, priorizar algunos alimentos que contienen omega-3, proteínas, fibra, vitamina B12, magnesio y probióticos podrían beneficiarte, ya que son nutrientes estudiados por su relación con distintas funciones del organismo y con la salud mental.

¿La alimentación realmente puede ayudar con la ansiedad?

Dejemos claro que ningún alimento cura la ansiedad y cambiar la dieta no sustituye la atención de un profesional de la salud mental cuando los síntomas son frecuentes, intensos o interfieren con la vida cotidiana.

La alimentación, eso sí, puede ser parte del cuidado integral. Una dieta variada aporta nutrientes necesarios para que el organismo funcione correctamente y puede contribuir al bienestar general.

Además, la ansiedad puede manifestarse de distintas maneras. Entre los síntomas físicos están:

Palpitaciones

Taquicardia

Sudoración

Temblores

Mareos

Molestias digestivas

También pueden aparecer nerviosismo, inquietud, miedo intenso o una sensación constante de peligro.

Por eso, si la ansiedad ya se convirtió en una visitante demasiado frecuente, el plato de comida no debería ser la única esperanza.

¿Qué alimentos pueden formar parte de una dieta para cuidar el bienestar emocional?

Más que hablar de alimentos que “eliminan” la ansiedad, conviene pensar en opciones nutritivas que aporten componentes importantes para el organismo.

Aguacate

El aguacate aporta magnesio, fibra y vitaminas C, E y K, además de grasas saludables.

No significa que un guacamole vaya a resolver una crisis de ansiedad, pero sí puede integrarse fácilmente a una alimentación equilibrada.

Huevo

El huevo es una fuente de proteína y contiene vitaminas del complejo B, entre ellas B12 y B7.

Es, además, uno de esos alimentos que se pueden incorporar en el desayuno, con verduras, en una comida ligera o como parte de una preparación más completa.

Yogur

Aquí aparecen los probióticos. Algunos tipos de yogur contienen estos microorganismos, que han sido estudiados por su relación con la salud intestinal y su posible vínculo con el bienestar emocional.

Verduras

Aportan fibra, vitaminas y minerales, y algunas destacan especialmente por su contenido de fibra.

Entre las opciones señaladas se encuentran el brócoli, las zanahorias, las judías verdes y las verduras de hoja verde, como las espinacas.

La idea es aumentar la variedad y procurar que estos alimentos tengan presencia habitual.

Carne y otras fuentes de proteína

La carne de res y otras carnes aportan proteínas y vitamina B12, nutrientes que participan en distintas funciones del organismo.

La recomendación general es integrarlas dentro de una alimentación variada y considerar las necesidades particulares de cada persona, en lugar de convertirlas en el supuesto remedio contra la ansiedad.

¿Qué nutrientes conviene incluir en la alimentación?

Si quieres mejorar la calidad de tu alimentación, hay algunos nutrientes que aparecen con frecuencia cuando se habla de bienestar y salud mental:

Omega-3

Proteínas

Fibra

Vitamina B12

Magnesio

Probióticos

Estos componentes pueden encontrarse en distintos alimentos, por lo que la clave está más en la variedad que en obsesionarse con un producto específico.

¿Entonces qué debo comer si tengo ansiedad?

Una opción sencilla es pensar en comidas completas y variadas. Por ejemplo, puedes combinar una fuente de proteína con verduras, algún alimento rico en fibra y grasas saludables.

El objetivo no debería ser encontrar “el alimento contra la ansiedad”, sino construir una alimentación que aporte los nutrientes que el organismo necesita para regularse.

Y hay una diferencia importante: comer mejor puede acompañar el cuidado de la salud, pero no reemplaza un tratamiento para la ansiedad.

Si los síntomas aparecen con frecuencia, son muy intensos o empiezan a afectar el trabajo, los estudios, las relaciones o las actividades cotidianas, lo recomendable es buscar orientación profesional.