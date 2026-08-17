¿Cuántos años tiene Belinda? Así festejó su cumpleaños (Redes Sociales)

La cantante, actriz y empresaria Belinda Peregrín Schüll sigue dando de qué hablar tras su más reciente cumpleaños.

Actualmente, la cantante se encuentra en uno de los momentos más prolíficos en su trayectoria artística, con su próxima colaboración musical con Danna Paola y el cercano lanzamiento de la serie de época Carlota, en donde interpretará a la última emperatriz de México, muchos de sus seguidores se preguntan nuevamente cuál es su edad verdadera.

¿Cuántos años tiene Belinda?

Tras diversos cuestionamientos la propia Belinda ha declarado en entrevistas que su año de nacimiento corresponde a 1992, por lo que el día 15 de agosto de 2026, habría cumplido 34 años.

Sin embargo, documentos oficiales aseguran que cumplió 37 años, ya que existen registros en los que se señala que nació fue en 1989.

La diferencia entre ambas fechas ha generado especulaciones desde hace varios años y se cree que podrían haber sido modificadas durante los inicios de su carrera para poder obtener más papeles protagónicos.

Aunque eso sigue dando de qué hablar, la intérprete de “Ángel” compartió a través de sus redes sociales cómo fue la celebración de su más reciente cumpleaños.

¿Cómo festejó su cumpleaños Belinda?

En plataformas digitales, compartió con sus seguidores que festejó su cumpleaños en La Gran Manzana, con un plan completamente familiar.

Aunque dio pocos detalles sobre su celebración en algunas de sus publicaciones, mencionó a su madre Belinda Schüll; su padre Ignacio Peregrín y su hermano Ignacio “Nacho” Peregrín Schüll, quienes la acompañaron en esa fecha.

Según lo que se observó en sus historias de Instagram la familia Peregrín Schüll, compartió un íntimo momento con “Beli”. También, compartió fotografías de los arreglos florales de distintos tonos que recibió durante su estadía en Nueva York.

¿Cómo terminó el cumpleaños de Belinda?

En una de las publicaciones la cantante compartió que las peonías son sus flores favoritas, mismas que le fueron enviadas como muestra de cariño.

Para cerrar el día disfrutó con su familia la puesta en escena: The Lost Boys: A New Musical, en el Palace Theatre en Nueva York y una cena en un lugar exclusivo.