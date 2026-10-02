K-Pop Demon Hunters 2: novedades de la película

Parece ser que las cazadoras de demonios Rumi, Zoey y Mira ya tiene trabajando al equipo de Netflix en su secuela, después de romper récords en la plataforma como ser la película más vista, una permanencia de 63 semana en el Top 10 y el alcance masivo en los 93 países en donde ofrece servicio.

Sin olvidar los miles de productos vendidos alrededor del mundo, creando productos originales al igual que los grupos de K-Pop con su lightstick oficial de las Huntrix y de los Saja Boys.

¿Qué información hay sobre la secuela de K-Pop Demon Hunters?

Por el momento no existen muchos detalles sobre las cazadoras, pero su secuela ya está confirma, tanto Maggie Kang como Chris Appelhans volverán para escribir y dirigir esta nueva parte de la historia de las Huntrix.

A diferencia del estreno de la primera Ted Sarandos, CEO de Netflix, informó que espera que la secuela llegue a la pantalla grande en cines de todo el mundo en 2029 para obtener un alcance más amplio.

K-Pop Demon Hunters recaudó más de 24.3 millones de dólares en Estados Unidos y logró posicionarse como la primera película original de Netflix en alcanzar el puesto 1 en la taquilla de ese país.

¿Cuál será la trama principal?

La historia aún no cuenta con bases sólidas, pero los directores han hecho mención sobre abordar a profundidad el universo y hacer que sus personajes evoluciones.

Tampoco se sabe si los antagonistas Gwi-Ma o Jinu volverán a compartir pantalla con las Huntrix ya que el equipo detrás ha evitado revelar detalles.

¿Cuántos y cuáles Premios Óscar tiene la primara película?

Las Guerreras K-Pop, por su título en español, durante la 98a edición de los Premios Óscar salieron victoriosas con 2 galardones.

Mejor película animada.

Mejor canción original con ‘Golden’.

Asimismo, ‘Golden’ ganó el premio a Mejor canción escrita para medios visuales en la 68a edición de los Premios Grammy en 2026. Actualmente supera mil 967 millones de reproducciones en Spotify.