¿Qué hacer el fin e semana? Actividades para divertirte este 3 y 4 de octubre (Pexels)

La Ciudad de México tendrá bastantes actividades a lo largo del fin de semana en diferentes partes de la ciudad, lo que permite que no te quedes sin opciones para no aburrirte.

Te presentamos cuatro opciones que puedes disfrutar solo o acompañado, des lucha libre hasta un museo interactivo de gatos. Asimismo, te informamos sobre sus precios y los descuentos especiales que tienen.

Museo del Gato

Esta experiencia inmersiva te permitirá conocer el mundo a través de los ojos de un gato, su visita tiene una duración aproximada de 45 minutos y el recorrido se realiza en grupos de 15 personas. El boleto general tiene un precio de $385 pesos y $330 pesos para menores de 12 años, personas con discapacidad y con credencial vigente del INAPAM.

Sábado de 10:00 a 21:00 horas.

Domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Puedes agendar tu visita en su página oficial, te recomendamos verificar la disponibilidad por día y llegar 15 minutos antes de tu recorrido.

Festival del Tambor Culturas Africanas

Con motivo de celebrar y visibilizar la diversidad de culturas de raíz africana, llega este festival que busca promover el encuentro entre México con África, el Caribe y América Latina por medio de la danza, las artes, gastronomía y el diálogo cultural. La entrada es gratuita además de estar abierta a todo el público.

Sábado 3 y domingo 4 de 10:30 a 19:00 horas.

El evento se realizará en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CEDART) en avenida Río Churubusco.

Lucha libre CMLL

La Arena Coliseo como la Arena México, en su domingo familiar, contarán con diferentes combates femeninos y masculinos en el ring. Los boletos puedes adquirirse en la página de la CMLL o en la taquilla de cada arena. Los precios van desde los $83 a $463 pesos.

Arena Coliseo sábado 3 a las 19:30 horas.

Arena México domingo 4 de 17:00 horas.

TCUNAM | Mario Lavista-Resonancias

El Centro Cultural Universitario, como parte de la programación Festival Cultural UNAM, en su Sala Miguel Covarrubias presenta las partituras de Mario Lavista a cargo de Irina Marcano. El precio es $250 pesos por boleto, pero puedes obtener el 50% de descuento con la credencial de estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS