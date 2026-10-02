Resultados Lotería Nacional 2 de octubre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2899

Sorteo Superior 2899 de la Lotería Nacional Este 2 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2899 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 2 octubre de 2026, generando gran expectativa entre los jugadores que siguen la transmisión en vivo con la esperanza de conocer los números ganadores y resultados de esta edición.

Los cachitos rindieron homenaje al Órgano de Administración Judicial, a un año de su instalación.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se desarrolla en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los emblemáticos Niños Gritones anunciarán los números ganadores, incluido el premio mayor.

El evento fue transmitido en vivo por YouTube y quedó disponible en las plataformas oficiales de la institución.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2899 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior mantiene su horario habitual los viernes a las 20:00 horas.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2899?

El premio mayor alcanzó los 17 millones de pesos, divididos en dos series. Quienes compraron ambas series del número ganador obtuvieron el monto completo, mientras que quienes adquirieron una sola serie recibieron la mitad.

Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos, con el que se podía ganar hasta 425 mil pesos. Una serie completa se vendió en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2899 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores están disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, que ofrece una herramienta digital para verificar boletos de forma rápida y segura. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo México, garantizando transparencia y confianza en cada edición.