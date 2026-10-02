Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4273: resultados del sorteo del viernes 2 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 2 de octubre 2026 (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4273 se llevó a cabo este viernes 2 de octubre bajo una atención inusual por la gran bolsa millonaria acumulada, que mantuvo a los participantes pendientes de los resultaos y números ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4273

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube.

El procedimiento completo queda disponible en dicha plataforma, lo que permite a los participantes revisar el desarrollo del sorteo y los resultaos en cualquier momento. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 2 de octubre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4273?

El sorteo Melate 4153 se celebró a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4273?

La bolsa acumulada del Melate 4273 alcanzó los 347 millones de pesos, una cifra que lo colocó en el centro del interés público.

El premio se construyó tras varias emisiones consecutivas sin un ganador absoluto.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica clara y directa. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional que define los premios secundarios.

Un mismo boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4273?

Los resultados oficiales del Melate 4273 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto, una herramienta clave tras la conclusión del sorteo.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al participar en las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.