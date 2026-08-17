Estas son las botanas con menos de 100 kcal y que no son fritas

Botana La marca ofrece tres formatos diseñados para distintos momentos de consumo. (Especial)

En un mercado donde los consumidores buscan opciones más conscientes sin sacrificar sabor, llega una botana para transformar la experiencia de las botanas con una propuesta innovadora.

¿Cuál es la botana con menos de 100 kcal?

Esta botana, Ligerittas, es una deliciosa alternativa de maíz explotado, hecha con solo cuatro ingredientes cuidadosamente seleccionados y, lo más importante, ¡nunca fritas!

Con un perfil de sabor “Sweet & Salty” que conquista desde el primer bocado, la marca presenta una experiencia única para quienes buscan indulgencia inteligente.

Su tagline, “Ligerittas: El sabor que explota, ¡en cada bocado, nunca fritas!”, resume la esencia de un producto diseñado para disfrutar sin complicaciones.

Además de su sabor y textura crujiente, uno de los grandes diferenciadores de Ligerittas es su formulación: menos de 100 kcal por porción y únicamente el sello de “Exceso de Calorías”, derivado naturalmente del maíz, lo que refleja un perfil mejorado frente a otras opciones del mercado.

“Hoy los consumidores quieren productos que se adapten a su estilo de vida sin renunciar al sabor. Ligerittas responde a esa necesidad con una botana práctica, deliciosa y diferente”, destacó la marca.

¿Dónde se pueden comprar Logeritta?

Pensada para acompañar cualquier momento del día, Ligerittas se convierte en el snack ideal para reuniones, tardes de películas, fines de semana, fiestas o simplemente para disfrutar un antojo cotidiano.

Actualmente, la marca ya se encuentra disponible en supermercados como Walmart, HEB, Soriana y Chedraui.

La marca ofrece tres formatos diseñados para distintos momentos de consumo:

Presentación individual de 40g por $15 MXN.

Formato de 200g ideal para compartir por $65 MXN.

Presentación de 600g de venta exclusivamente en clubes de precio por $159 MXN.

Con una propuesta fresca, accesible y alineada a las nuevas tendencias de consumo, Ligerittas busca consolidarse como una de las botanas favoritas de los mexicanos, demostrando que disfrutar algo delicioso también puede sentirse ligero.