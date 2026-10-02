7 regalos increíbles para celebrar el Día Mundial de los Animales con tu mascota

Si hay alguien que se emociona genuinamente cuando llegas a casa, esa es tu mascota. Por eso, el Día Mundial de los Animales, que se celebra cada 4 de octubre, puede ser una buena oportunidad para agradecer su amor incondicional y salir del clásico juguete de siempre para elegir un detalle que realmente le sirva y mejore su vida.

Desde accesorios para convertir la hora del paseo en toda una aventura o conocer lugares nuevos, hasta opciones tecnológicas que ayudan a cuidar sus rutinas. Hoy en día existen regalos para mascotas capaces de hacer felices tanto a ellas como a sus humanos.

Regalos para mascotas este Día Mundial de los Animales

En La crónica de Hoy, nos dimos a la tarea de investigar y enlistar las 7 mejores ideas de regalos para perros y gatos que pueden convertirse en el nuevo objeto favorito de tu mejor amigo.

1. Un juguete interactivo para mantenerlo entretenido

Los juguetes que requieren que la mascota se mueva, persiga, encuentre premios o resuelva pequeños retos son una alternativa para combatir el aburrimiento, especialmente cuando pasa varias horas en casa.

Pelotas dispensadoras de premios, juguetes tipo rompecabezas y accesorios interactivos pueden convertir unos cuantos minutos de juego en una actividad mucho más estimulante.

Además, hay opciones para diferentes tamaños y personalidades, desde perros que destruirían una pelota en cinco minutos hasta gatos que prefieren acecharla durante media hora antes de tocarla.

2. Una cama cómoda para renovar su lugar favorito

Sí, probablemente tu perro o gato ya tenga una cama. Y sí, probablemente también prefiera tu sillón. Pero al igual que tú, él necesita algo ortopédicamente apto para su descanso.

Una cama nueva puede ser un regalo práctico, especialmente si eliges un modelo acorde con su tamaño y sus hábitos de descanso.

Para perros pequeños existen opciones acolchadas y compactas, mientras que para gatos pueden funcionar mejor las camas tipo cueva o aquellas colocadas en sitios elevados.

La clave está en pensar dónde duerme realmente y no donde te gustaría que durmiera.

3. Un comedero automático para consentirlo incluso cuando no estás

La tecnología también encontró su lugar en el mundo de las mascotas. Un ejemplo es el Dreame PW10, un comedero automático inteligente que permite programar las comidas y controlar parte de su funcionamiento desde una aplicación.

El dispositivo tiene una capacidad de 4 litros e incorpora una cámara HD de 2 MP con visión de hasta 270 grados, además de audio bidireccional. Desde la app se pueden programar horarios, consultar el historial de alimentación y recibir alertas, entre otras funciones.

También cuenta con un sistema de respaldo energético que, con baterías compatibles, puede mantener las rutinas programadas ante una interrupción eléctrica.

Para quienes pasan buena parte del día fuera de casa, es uno de esos regalos para mascotas que mezclan practicidad y tecnología sin convertir la hora de la comida en una misión imposible.

4. Una fuente de agua para mantenerlo bien hidratado

El agua fresca es básica para cualquier mascota, pero eso no significa que el recipiente de siempre tenga que quedarse para siempre.

Una fuente de agua para perros y gatos puede ser una alternativa interesante para incentivar el consumo de agua y mantener una rutina de hidratación más práctica.

La Dreame PY10, por ejemplo, funciona de manera inalámbrica y tiene una capacidad de 3 litros. Su sistema separa el agua limpia del agua que ya fue utilizada, en lugar de hacerla circular continuamente, y cuenta con un depósito independiente para el agua usada.

La fuente incorpora un sensor de radar que detecta cuando la mascota se acerca y activa el flujo de agua. Además, su batería de 4,000 mAh ofrece, según las condiciones de uso, hasta 90 días de funcionamiento por carga.

Otro detalle interesante es que utiliza superficies de acero inoxidable 304 de grado alimenticio y no necesita filtros de reemplazo.

5. Un kit nuevo para salir de paseo

Tu perro merece sentir que cada salida a la calle es una expedición, un kit de paseo puede ser un regalo bastante más emocionante de lo que parece.

Una correa linda resistente, un arnés cómodo, una placa de identificación con tu contacto y su nombre y bolsas para recoger sus desechos forman un paquete práctico. También puedes agregar una botella portátil para agua si suelen hacer caminatas largas.

En el caso de los gatos que salen al exterior, un arnés diseñado específicamente para ellos puede ser una alternativa, siempre que estén acostumbrados a utilizarlo.

6. Premios y snacks para una celebración con sabor

Los premios naturales para perros y gatos pueden formar parte del festejo, aunque conviene elegirlos de acuerdo con su tamaño, edad y necesidades particulares.

También puedes utilizar algunos como recompensa durante juegos de entrenamiento o actividades de estimulación.

La idea no es convertir el Día Mundial de los Animales en un buffet de cinco tiempos, sino darle un pequeño gusto dentro de una alimentación equilibrada.

7. Una placa personalizada para llevar siempre su nombre

Una placa de identificación personalizada es uno de esos regalos pequeños que pueden tener una gran utilidad.

Puedes colocar su nombre y uno o más datos de contacto, dependiendo del tamaño de la placa. Además de ser un accesorio para su collar, puede convertirse en un detalle importante en caso de extravío.

Hay diseños minimalistas, coloridos, con formas divertidas e incluso modelos que permiten incluir códigos QR con información adicional.

¿Qué regalarle a tu mascota este Día Mundial de los Animales?

La mejor elección dependerá de la personalidad y las necesidades de cada perro o gato. Un juguete puede ser perfecto para una mascota que necesita más actividad, mientras que una cama nueva puede ser el regalo ideal para el especialista de la casa en dormir 16 horas.

Y si buscas algo que también facilite sus cuidados diarios, opciones como un comedero automático inteligente o una fuente de agua inalámbrica pueden convertir un regalo de celebración en una herramienta que se use durante todo el año.

Al final, el mejor regalo no necesariamente es el más grande. Es el que termina formando parte de su rutina y, de paso, te recuerda que detrás de esos ojitos que te siguen por toda la casa hay un integrante más de tu familia.