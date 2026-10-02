Water Lantern Festival regresa a CDMX: fecha, horario y todo sobre las linternas flotantes de Día de Muertos

Water Lantern Festival CDMX 2026: el show de linternas flotantes que te hará sentir como en una película de Disney

La Ciudad de México tendrá nuevamente un espectáculo de luces flotantes con el regreso del Water Lantern Festival, una experiencia inspirada en la tradición de las linternas de Chiang Mai, Tailandia.

El encuentro llegará al Bosque de Chapultepec durante el puente de Día de Muertos y se realizará durante tres jornadas: viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como domingo 1 de noviembre de 2026, en un horario de 16:00 a 20:00 horas.

La sede será el Lago Mayor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde el atardecer servirá como escenario para una actividad que combina luces, música y un ritual cargado de simbolismo.

¿Qué se hace en el Water Lantern Festival?

La parte central del evento será el ritual de las linternas flotantes. La dinámica invita a cada participante a escribir un mensaje en su lámpara, que puede ser un deseo, agradecimiento, reflexión o incluso unas palabras dedicadas a alguien que ya no está.

Después, las personas podrán colocar sus linternas en el agua y observar cómo las luces se reúnen sobre el lago.

La actividad busca crear un momento de pausa y reflexión, algo que además conecta de manera natural con el significado que tiene el Día de Muertos en México, una temporada en la que la memoria y los afectos ocupan un lugar especial.

Una experiencia para ir en familia, pareja o con amigos

El Water Lantern Festival CDMX está pensado para personas de todas las edades, por lo que puede convertirse en uno de esos planes diferentes para disfrutar durante Día de Muertos.

Además del ritual, habrá música en vivo, actividades recreativas y opciones de comida y bebida ofrecidas por comerciantes locales.

¿Cuánto cuesta entrar al Water Lantern Festival?

Una de las particularidades del evento es que el acceso general será gratuito. Sin embargo, quienes quieran participar en el ritual de las linternas deberán adquirir un kit con los materiales necesarios.

La venta de estos paquetes comenzará el 8 de octubre de 2026 a través de Fever, aunque también habrá posibilidad de comprarlos directamente en el lugar.

La comida y las bebidas tendrán un costo independiente.

Linternas sostenibles para cuidar el Bosque de Chapultepec

Aunque el momento de liberar las luces sobre el agua es el gran atractivo del festival, la organización contempla medidas para reducir su impacto ambiental.

Las linternas estarán fabricadas con materiales sostenibles y utilizarán velas LED reutilizables. Al terminar la actividad también se realizará un operativo de limpieza para retirar los materiales y mantener el espacio natural en buenas condiciones.

¿Dónde será el Water Lantern Festival?

El encuentro tendrá lugar en el Lago Mayor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en Avenida de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El sitio es accesible para personas con movilidad reducida, aunque, al tratarse de un espacio al aire libre, algunas zonas pueden tener superficies irregulares.

Así que si este año buscas un plan de Día de Muertos en CDMX distinto a los recorridos tradicionales, el Water Lantern Festival apuesta por una postal nocturna de película de Disney.