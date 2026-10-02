Saturno en oposición: Fecha, hora y cómo ver el planeta de los anillos

Saturno será visible. El planeta gaseoso se podrá ver gracias al fenómeno de estar en oposición. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

Los amantes de la astronomía tendrán una nueva cita con el cielo este domingo 4 de octubre, cuando Saturno alcance su oposición, un fenómeno que permitirá observar al llamado “planeta de los anillos” en condiciones especialmente favorables desde México.

De acuerdo con la UNAM y la NASA, la oposición de Saturno será uno de los principales eventos astronómicos de octubre de 2026. Durante esa noche, el planeta aparecerá particularmente brillante y permanecerá visible durante gran parte de la noche.

¿Qué significa que Saturno esté en oposición?

El fenómeno ocurre aproximadamente una vez al año y no requiere esperar únicamente al instante exacto de la oposición para disfrutarlo. Saturno comenzará a aparecer en el horizonte oriental alrededor del atardecer y recorrerá el cielo hasta ocultarse por el oeste cerca del amanecer.

La oposición sucede cuando la Tierra pasa entre el Sol y un planeta exterior. Desde nuestra perspectiva, Saturno queda ubicado aproximadamente en el punto opuesto al Sol en el cielo.

Esta configuración provoca que el planeta salga aproximadamente cuando se oculta el Sol y pueda observarse durante prácticamente toda la noche. Además, alrededor de la oposición alcanza uno de sus puntos de mayor brillo y una posición particularmente favorable para su observación.

Para 2026, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) calcula que Saturno estará a una distancia de aproximadamente 8.43 unidades astronómicas de la Tierra y alcanzará una magnitud aparente de 0.3.

¿Cuándo y a qué hora será la oposición de Saturno 2026?

La oposición de Saturno ocurrirá el domingo 4 de octubre de 2026, alcanzando su punto exacto alrededor de las 06:21 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, no será necesario observarlo a esa hora. Saturno podrá verse desde el anochecer y durante prácticamente toda la noche, siendo las horas cercanas a la medianoche uno de los mejores momentos para localizarlo en el cielo.

Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora de la oposición: 06:21 horas

06:21 horas Mejor momento para verlo: durante la noche, especialmente cerca de la medianoche

¿Cómo ver Saturno desde México?

Encontrar a Saturno será relativamente sencillo. La NASA recomienda buscarlo hacia el este después del atardecer. Conforme avance la noche, el planeta ascenderá en el cielo hasta alcanzar su mejor posición alrededor de la medianoche.

A simple vista, Saturno podrá distinguirse como un punto luminoso de tonalidad amarillenta, similar a una estrella. Para mejorar la experiencia será recomendable buscar un lugar con poca contaminación luminosa y un horizonte despejado.

La observación dependerá también de las condiciones meteorológicas de cada región. La presencia de nubes podría impedir apreciar el planeta pese a encontrarse en una posición favorable.

¿Se podrán ver los anillos de Saturno a simple vista?

Aunque Saturno sí puede observarse sin instrumentos, sus famosos anillos no son distinguibles a simple vista.

Para apreciarlos será necesario utilizar un telescopio pequeño, con el que ya es posible distinguir el sistema de anillos que rodea al planeta. La UNAM destaca precisamente que la oposición del 4 de octubre permitirá apreciar los anillos mediante telescopios pequeños.

Quienes únicamente cuenten con binoculares también podrán mejorar considerablemente la observación del planeta, aunque para separar claramente los anillos del disco de Saturno será preferible utilizar un telescopio.