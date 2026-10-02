Exatlón México, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 2 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México 2026 se llevará a cabo la batalla por La Supervivencia, en la que los integrantes de cada equipo tendrán que competir para asegurar la permanencia de uno de los hombres ante el Duelo de Eliminación del domingo. Aquí te decimos quién gana La Supervivencia hoy, viernes 2 de octubre.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, viernes 2 de octubre, en Exatlón México?

Después de una intensa lucha, la noche de ayer los Rojos se llevaron La Villa 360, por lo que ahora cuentan con sus comodidades para realizar un mejor juego y conseguir La Supervivencia, mientras que los Azules han terminado con su racha de victorias, por lo que buscarán asegurar la salvación de uno de sus integrantes.

Ante esta perspectiva, en las redes sociales han circulado diversos rumores de que Los Rojos podrían llevarse La Supervivencia, debido a que en estas competencias les suele ir mejor, además de contar con las comodidades de La Villa 360.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La Supervivencia

: La Supervivencia Fecha : Viernes 2 de octubre

: Viernes 2 de octubre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

No obstante, es necesario mencionar que esta información responde a rumores, por lo que se recomienda al espectador seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de La Supervivencia de Exatlón México.

¿Cómo llegan los Rojos y los Azules ante la disputa por La Supervivencia?

Esta semana ha sido muy difícil para los integrantes de ambos equipos, principalmente para los Rojos, quienes habían estado perdiendo. Además, el estado de ánimo del equipo se ha observado decaído y los conflictos internos han sido cada vez más evidentes.

Mientras que los Azules se enfrentan a la perspectiva de que han estado perdiendo los Duelos de Eliminación y esta semana uno de sus integrantes, “La Bestia”, ha sufrido un accidente.

Adicionalmente, los zafiros se encuentran bajo presión debido a que uno de los integrantes Rojos, Heliud, se encuentra a salvo por su buen desempeño dentro de la competencia; en cambio, Hugo, del equipo Azul es el primero en asegurar su lugar al Duelo de Eliminación.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 2 de octubre?

La batalla por La Supervivencia de este viernes 2 de octubre se transmitirá en vivo en televisión abierta; por lo que podrás sintonizarlo por el canal Azteca Uno. Además, se transmitirá por la página web de TV Azteca en su horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Recuerda que también puedes seguir la transmisión de Exatlón México, completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.