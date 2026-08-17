Registro de líneas telefónicas: ¿Puedes utilizar WhatsApp si te suspendieron el número?

WhatsApp ¿Se puede utilizar si no registro mi línea? (Pexels)

Las fechas establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro de línea ya comienzan a afectar a usuarios que no han realizado el proceso. El pasado sábado fue el límite para todos los números que terminan en cero. La próxima fecha de suspensión de línea para usuarios telefónicos cuyo número termine en uno será el próximo 31 de agosto.

Ante la posible suspensión de sus líneas telefónicas —el cual resultará en no poder hacer llamadas o enviar mensajes de texto— muchos usuarios se preguntan si esto afectará el acceso a WhatsApp, aplicación de mensajería perteneciente a Meta utilizada por más de 80 millones de usuarios en el país. Aquí te decimos si esto será el caso.

📱¡Se termina el tiempo!

HOY es el último día para vincular tu línea celular si termina en 0️⃣



Al finalizar el plazo, tu servicio se suspenderá temporalmente dentro de las 72 horas posteriores. ⏰



¡No te preocupes, no pierdes tu número!

Lo podrás recuperar vinculando tu línea… pic.twitter.com/cFgJ5ig9QT — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 15, 2026

¿Podré utilizar WhatsApp si no registro mi línea?

A diferencia de otros servicios, como aplicaciones de banca digital, WhatsApp no ha anunciado suspensión definitiva de su servicio en caso de no registrar tu línea. Además, la aplicación no requiere de una línea telefónica activa para acceder a sus funciones si la cuenta ya se encuentra iniciada en un dispositivo, sea a través de la versión móvil o el sitio web. Únicamente requieres de conexión a internet.

Por tanto, mientras cuentes con una red Wi-Fi podrás seguir comunicándote a través de la aplicación de mensajería aunque te cancelen tu línea.

Sin embargo, es necesario registrar la línea por cuestiones de seguridad, ya que en caso de que se cierre tu sesión o cambies de dispositivo por algún motivo —sea robo o extravío— no podrás verificar tu cuenta en un nuevo dispositivo y por lo tanto no serás capaz de acceder a la aplicación. Tampoco podrás utilizar la aplicación con datos celulares, puesto que estos serán inhabilitados si no se registra la línea a la que están vinculados.