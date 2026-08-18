Platicas del Mal se disculpa tras sus dichos violentos contra jugadoras de Cruz Azul Femenil: “cruzamos una línea que no debimos”

Pláticas del Mal Los creadores de contenido finalmente se disculparon tras los comentarios misóginos y violentos en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil.

Esta semana, una polémica se desató en redes sociales debido a un fragmento del podcast “Pláticas del Mal”, donde uno de sus conductores realizó comentarios denigrantes y violentos en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras una goleada sufrida ante el América con marcador de 10-0. Las expresiones llegaron hasta las autoridades de la competencia, la Secretaría de las Mujeres de México y del mismo club, quien informó que considerará tomar acciones legales. Ahora, los integrantes del podcast emitieron un comunicado para pedir una disculpa pública.

Platicas del Mal se disculpa tras comentarios violentos contra Cruz Azul Femenil

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido Miguel Bedean, conocido en redes sociales como “Mike Máquina del Mal”, fijó una postura personal y de sus compañeros tras lo dicho en uno de sus episodios de este mes de agosto en “Pláticas del Mal”.

“En Pláticas del Mal hemos construido un espacio en el que hablamos de futbol con pasión, humor y, muchas veces, con un tono irreverente. Sin embargo, entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres.

Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debemos cruzar.

Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a sus familias y a todas las personas que se sintieron agraviadas por nuestras palabras." expusieron en su comunicado.

Previo a este comunicado, Santiago Domínguez, el creador de contenido había asegurado que mantenía sus comentarios sobre el desempeño del equipo y aseguró que “la funa” se trataba de una estrategia de María Fernanda Pons para ocultar los resultados deportivos del club femenil tras haber sufrido la mayor goleada de su historia.

“No voy a pedir disculpas por culpa de la directora deportiva. Me cagó en la punta de los huevos que me dedicara un mensaje en lugar de dedicarse a buscar fichajes, en vez de buscar un DT de verdad, en vez de hacer algo producto por el equipo. Somos un equipo enano en la rama femenil, no hemos ganado absolutamente nada.”

¿Por qué lo que dijo Santiago Domínguez se clasifica como violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil?

Las expresiones de Santiago Domínguez contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil pueden ser consideradas violencia digital, aunque eso no significa automáticamente que ya exista un delito acreditado: corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad concreta y la vía legal aplicable.

La ley define como violencia contra las mujeres las acciones basadas en su género que causen o pretendan causar daño o sufrimiento psicológico, entre otros tipos de daño. Además, define la misoginia como conductas de odio hacia mujeres que se manifiestan mediante actos violentos o crueles por el hecho de serlo.