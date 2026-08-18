SEP adelanta el regreso a clases para este grupo: ¿quiénes deben volver antes del 31 de agosto?

El regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina y, como ocurre cada agosto, el calendario de la SEP comienza a generar dudas entre madres, padres de familia, estudiantes y docentes. Una de las principales preguntas es si las vacaciones terminarán antes de lo previsto para algunos integrantes de la comunidad escolar.

La respuesta es sí, hay quienes deben volver antes del 31 de agosto, aunque no se trata de que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria comiencen oficialmente el ciclo escolar antes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, las clases para estudiantes de educación básica comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026. El ciclo tendrá una duración de 185 días efectivos de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.

Maestros regresan una semana antes del inicio de clases

El grupo que deberá volver a las actividades antes que los estudiantes es el personal docente.

Los maestros y maestras tendrán que regresar a las escuelas a partir del lunes 24 de agosto, fecha en la que comenzará la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta etapa se desarrollará del 24 al 28 de agosto y servirá para preparar el arranque del nuevo ciclo escolar.

Es decir, mientras los alumnos todavía estarán disfrutando de sus últimos días de vacaciones, los docentes ya estarán afinando detalles para recibirlos.

La diferencia de fechas ha provocado que en redes sociales circule la idea de que la SEP adelantó el regreso a clases para algunos alumnos. Sin embargo, el calendario oficial marca claramente el 31 de agosto como el inicio de actividades escolares para estudiantes de educación básica.

¿Cuándo regresan los alumnos de preescolar, primaria y secundaria?

Para las familias que ya están contando los días que quedan de vacaciones, la fecha importante es el 31 de agosto de 2026.

Ese lunes comenzarán formalmente las clases de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ahora, no hay una modificación nacional que adelante el regreso de los estudiantes al 24 de agosto. Esa fecha corresponde al regreso de los docentes para las actividades previas al inicio del ciclo.

La confusión no es menor: entre compras de útiles, uniformes, horarios y el intento de volver a dormir temprano, cualquier cambio en el calendario puede convertirse en una pequeña crisis familiar.

Así será el calendario escolar 2026-2027

El nuevo ciclo escolar contempla 185 días de clases. Antes del regreso de los alumnos, los docentes participarán en la fase intensiva del CTE del 24 al 28 de agosto.

Después vendrá el arranque oficial para los estudiantes:

24 de agosto: inicia la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar para docentes.

inicia la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar para docentes. 28 de agosto: concluye esta etapa de preparación.

concluye esta etapa de preparación. 31 de agosto: regreso a clases de preescolar, primaria y secundaria .

. 9 de julio de 2027: termina el ciclo escolar 2026-2027.

El calendario también contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante el ciclo y dos periodos principales de receso escolar. El primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el segundo abarcará buena parte del periodo de Semana Santa de 2027.