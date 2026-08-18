Feria Nacional del Atole 2026: fecha, dónde será y todos los sabores que podrás probar con acceso gratuito

Hay buenas noticias para los amantes de las bebidas tradicionales mexicanas: ya tiene fecha uno de los eventos gastronómicos más esperados del Estado de México. La Feria Nacional del Atole 2026 regresará a Coacalco con tres días de comida, bebidas tradicionales, música y actividades para toda la familia.

La celebración llegará a su 29ª edición y, además de tener entrada gratuita, promete una variedad de sabores suficiente para poner a prueba hasta al paladar más indeciso.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional del Atole 2026?

La Feria Nacional del Atole 2026 se realizará durante tres días, del 9 al 11 de octubre de 2026 en Coacalco.

La sede será el Campo de Béisbol Canosas, ubicado sobre avenida Canosas, entre las calles Clemátides y Hacienda de las Rosas, en la colonia Los Héroes Coacalco.

Y hay un dato que seguramente hará que más de una persona ya esté haciendo planes: la entrada será gratuita. Eso sí, los alimentos, bebidas, artesanías y demás productos que se vendan dentro del evento tendrán un costo independiente.

Feria Nacional del Atole 2026: datos clave

Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2026.

del 9 al 11 de octubre de 2026. Lugar: Campo de Béisbol Canosas.

Campo de Béisbol Canosas. Municipio: Coacalco, Estado de México.

Coacalco, Estado de México. Colonia: Los Héroes Coacalco.

Los Héroes Coacalco. Entrada: gratuita.

gratuita. Edición: 29ª.

¿Qué sabores de atole habrá?

La feria reunirá desde los sabores más tradicionales hasta preparaciones bastante menos comunes. Entre las opciones están chocolate, champurrado, fresa, vainilla y atole de grano o masa de maíz.

También habrá alternativas frutales como guayaba, zarzamora, piña, maracuyá y tamarindo. Y para quienes prefieren experimentar, se contemplan preparaciones con nuez, frutos secos, galleta, flor de cempasúchil, mole y chile.

En otras palabras, el tradicional vaso de atole se convierte aquí en todo un recorrido gastronómico. Puedes empezar con un champurrado y terminar preguntándote seriamente cómo no habías probado antes uno de maracuyá.

Atole, tamales y pan artesanal: ¿qué podrás encontrar en la Feria Nacional del Atole?

Durante la Feria Nacional del Atole también habrá tamales de diferentes rellenos, pan artesanal, comida típica y productos elaborados por productores y artesanos locales.

La propuesta busca que la visita sea más que una parada rápida por una bebida caliente. Entre los puestos, los asistentes podrán encontrar opciones para comer, comprar artesanías y conocer distintas preparaciones relacionadas con la gastronomía mexicana.

Además, el programa contempla música, espectáculos culturales y juegos mecánicos, así que el plan puede funcionar tanto para una salida familiar como para una escapada de fin de semana con amigas o amigos.