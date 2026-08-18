Thomas Stanley Holland ¿Cuánto dinero ganó Tom Holland por Spiderman: Brand New Day? Revelan la millonaria ganancia del actor tras el éxito de la película

El 2026 se ha posicionado de manera definitiva como el mejor año para Tom Holland.

El actor británico de 30 años vive el momento más lucrativo de su carrera tras encabezar dos de los fenómenos taquilleros más grandes del año en la gran pantalla: la adaptación épica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y la cuarta entrega de Spider-Man: Brand New Day.

En la producción de Nolan, Holland interpreta a Telémaco, compartiendo pantalla en un filme que ha superado los 1,100 millones de dólares en la taquilla global a menos de un mes de su estreno.

A este hito se le suma la llegada a los cines de Spider-Man: Brand New Day, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la cual ha recibido excelentes críticas y mantiene un desempeño arrollador en las salas de cine a mediados de agosto.

¿Cuánto ha ganado Tom Holland por Spider-Man y sus recientes películas?

De acuerdo con reportes de la industria que citan fuentes cercanas a los acuerdos contractuales del actor, Holland habría asegurado un salario base por adelantado de al menos 20 millones de dólares para la cuarta entrega del superhéroe, lo que representa un incremento de 10 millones en su sueldo fijo respecto a la cinta anterior de la saga.

Sin embargo, las ganancias finales podrían ser significativamente mayores:

Contando las bonificaciones posteriores por desempeño en taquilla y participación de ganancias, los ingresos del actor por Spider-Man: Brand New Day podría aproximarse a esa cifra conforme avance la recaudación global en taquilla.

Representantes de Sony Pictures y de Holland han optado por no comentar ni revelar montos exactos sobre los contratos del reparto, por lo que las cifras se mantienen en proyecciones basadas en reportes del sector cinematográfico.

La evolución salarial de Tom Holland en el Universo Marvel

El lucrativo acuerdo actual es el resultado de una década de trayectoria dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde ha interpretado a Peter Parker en las producciones de Marvel:

Capitán América: Civil War (2016): 250,000 dólares por su primera aparición como Spider-Man.

Spider-Man: Homecoming (2017): 500,000 dólares por protagonizar el reinicio de la franquicia con Sony.

Spider-Man: Far From Home (2019): 4 millones de dólares.

Spider-Man: No Way Home (2021): 10 millones de dólares de base.

Spider-Man: Brand New Day (2026): 20 millones de dólares base, con un potencial superior a los 100 millones tras compensaciones por taquilla.

El giro maduro de Spider-Man que dio frutos

La cuarta entrega de la franquicia dirigida por Destin Daniel Cretton ha obtenido de las mejores críticas para una producción de Marvel en los últimos años.

El propio Tom Holland había expresado anteriormente su interés por llevar al personaje hacia un terreno narrativo más maduro y personal, una evolución que no solo convenció a la audiencia y a los fanáticos, sino que consolidó su estatus como una de las estrellas más rentables de la industria cinematográfica actual.