¿Fenómeno natural? Las misteriosas luces que iluminaron el cielo de Ixtapaluca Tras la aparición de luces en el cielo en Ixtapaluca, usuarios en redes sociales especulan sobre su origen (Redes Sociales)

La aparición de extrañas luces en Ixtapaluca ha despertado un sinfín de teorías en internet sobre el posible origen de los objetos que iluminaron el cielo en el Estado de México.

En los últimos días se ha viralizado un video donde un usuario muestra la aparición de unas luces alineadas en el cielo, lo que rápidamente ha originado una serie de especulaciones, llegando incluso a señalar que se podría tratar de ovnis.

¿Qué muestra el video sobre las luces en Ixtapaluca?

En el video compartido el pasado domingo 16 de agosto en redes sociales se observan alrededor de quince puntos pequeños en el cielo, los cuales parpadean en tonalidades amarillas y naranjas.

Las luces parecieran estar moviéndose y distribuidas en una sola franja del cielo. De acuerdo con el usuario que compartió las imágenes, las luces aparecieron en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Tras la viralización del video, usuarios en redes sociales rápidamente comenzaron a especular, señalando que podría tratarse desde fenómenos naturales hasta incluso imágenes hechas con IA o inclusive ovnis.

¿Qué son las misteriosas luces reportadas en el cielo de Ixtapaluca?

Aunque aún no se ha revelado cuál podría ser el origen de las luces en Ixtapaluca, algunas personas indican que podría tratarse de globos de cantoya.

Esto debido a que el domingo 16 de agosto, fecha en la que se registraron las luces, también fue la clausura del Festival Internacional Luces de Ixtapan 2026, donde una de las actividades fue el lanzamiento de globos de cantoya.

De acuerdo con esta teoría, las corrientes de aire podrían haber provocado que algunos de los globos lanzados durante el Festival Internacional Luces de Ixtapan 2026 llegaran hasta Ixtapaluca, y estos globos de cantoya serían los que aparecerían en el video viralizado en redes sociales.