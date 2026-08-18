Martes de Frescura Walmart HOY 18 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carne que no puedes dejar pasar

Hacer el súper puede sentirse como deporte extremo cuando la lista crece y el presupuesto no. Por eso, antes de llenar el carrito, vale la pena echarle un vistazo al Martes de Frescura Walmart del 11 de agosto de 2026.

La promoción de esta semana reúne descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo y pescados, con opciones que van desde productos básicos para la comida diaria hasta algunos antojos un poco más especializados.

Y hay una oferta que destaca desde el primer vistazo: la sandía roja a $12.90 pesos el kilo.

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura Walmart hoy 11 de agosto?

La lista incluye diferentes productos para armar buena parte del mandado semanal.

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.90 el kilo.

Tuna blanca a $49.00 el kilo.

Mango Paraíso a $26.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $15.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

El Martes de Frescura no se queda solamente en frutas y verduras. La promoción también contempla diferentes productos del área de carnes y pescadería.

Filete Tilapia a $116.00 el kilo

Si vas a comprar hoy, crea primero una lista y compara solo lo que realmente necesitas. Eso puede ser la diferencia entre un carrito bien planeado y uno que termina lleno de compras impulsivas.