Juan Gabriel llega al correo: así puedes conseguir la estampilla postal de “El Divo de Juárez”

La música de Juan Gabriel sigue encontrando nuevas maneras de mantenerse presente entre los mexicanos. Esta vez no es una canción, un homenaje o un concierto: es una estampilla postal.

El llamado Divo de Juárez aparece entre las emisiones contempladas por Correos de México para 2026, convirtiendo su imagen en una pequeña pieza de colección.

La emisión aparece en el calendario oficial de estampillas postales de Correos de México, donde se identifica a Juan Gabriel junto con la referencia a Puerto Progreso.

¿Dónde se puede conseguir la estampilla de Juan Gabriel?

Si estás pensando en conseguir la estampilla de Juan Gabriel, el primer lugar que debes tener en cuenta son las oficinas de Correos de México.

El Servicio Postal Mexicano contempla las emisiones de estampillas dentro de su programación oficial de 2026, por lo que la disponibilidad puede depender de la distribución que tenga cada emisión y de las existencias en los distintos puntos de venta.

¿Dónde puedo comprar y cuánto cueta la estampilla de Juan Gabriel ?

La distribución de la estampilla postal de Juan Gabriel tendrá un costo de $7.50 pesos y podrás conseguirla en las oficinas postales de: