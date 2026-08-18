Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las ofertas que podrás disfrutar del 18 y 19 de agosto 2026

Hacer el súper puede ser una batalla contra el presupuesto, pero hay días en los que el carrito puede salir más barato. Para este martes 18 y miércoles 19 de agosto de 2026, Soriana vuelve con su tradicional Martes y Miércoles del Campo, una promoción enfocada principalmente en productos frescos.
La campaña contempla descuentos en frutas, verduras y carnes, con algunas opciones que pueden resultar interesantes para quienes ya están pensando en surtirse para la semana.
Las promociones están disponibles tanto en sucursales como en la tienda en línea de Soriana, de acuerdo con la información publicada sobre la campaña.
Frutas y verduras en oferta en Soriana
La sección de frutas y verduras concentra buena parte de las promociones de esta semana. Hay productos para preparar desde una comida completa hasta el desayuno o las colaciones de los siguientes días.
- Aguacate Hass a $39.50 el kilo
- Papa blanca a $42.80 el kilo
- Papaya a $27.80 el kilo
- Manzana Red Delicious a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Manzana Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
Pollo y carne de res también tienen descuento
Para quienes necesitan algo más que frutas y verduras, el Martes y Miércoles del Campo también contempla productos de la carnicería.
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo
Consejos para aprovechar mejor las ofertas del Martes y Miércoles del Campo
Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:
- Comparar precios por kilo y no por pieza
- Revisar disponibilidad desde temprano
- Priorizar frutas y verduras de consumo rápido
- Aprovechar productos de temporada
- Evitar compras impulsivas fuera de la lista
Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.