Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las ofertas que podrás disfrutar del 18 y 19 de agosto 2026

Hacer el súper puede ser una batalla contra el presupuesto, pero hay días en los que el carrito puede salir más barato. Para este martes 18 y miércoles 19 de agosto de 2026, Soriana vuelve con su tradicional Martes y Miércoles del Campo, una promoción enfocada principalmente en productos frescos.

La campaña contempla descuentos en frutas, verduras y carnes, con algunas opciones que pueden resultar interesantes para quienes ya están pensando en surtirse para la semana.

Las promociones están disponibles tanto en sucursales como en la tienda en línea de Soriana, de acuerdo con la información publicada sobre la campaña.

Frutas y verduras en oferta en Soriana

La sección de frutas y verduras concentra buena parte de las promociones de esta semana. Hay productos para preparar desde una comida completa hasta el desayuno o las colaciones de los siguientes días.

Aguacate Hass a $39.50 el kilo

Papa blanca a $42.80 el kilo

Papaya a $27.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Manzana Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Pollo y carne de res también tienen descuento

Para quienes necesitan algo más que frutas y verduras, el Martes y Miércoles del Campo también contempla productos de la carnicería.

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas del Martes y Miércoles del Campo

Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:

Comparar precios por kilo y no por pieza

Revisar disponibilidad desde temprano

Priorizar frutas y verduras de consumo rápido

Aprovechar productos de temporada

Evitar compras impulsivas fuera de la lista

Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.