Terremotos de 2026 no son “Efecto Dominó”: esto dice la ciencia sobre la reciente actividad sísmica en el mundo

Terremotos 2026 Esto dicen expertos sobre el posible efecto en cadena. (cuartoscuro)

La extraña sucesión de temblores alrededor del mundo —la cual ha afectado a Colombia, Venezuela, Japón, Filipinas, Guatemala e Indonesia— ha desencadenado una ola de pánico entre muchas personas que viven en zonas sísmicas como los son Los Ángeles, Ciudad de México y Santiago de Chile. Sin embargo, científicos aclaran que los recientes terremotos no tienen correlación.

¿Temporada de sismos?: Esto dice la ciencia

Debido a la actual inmediatez comunicativa, los terremotos ocurridos en lugares como Colombia, Venezuela y Filipinas han resultado en la diseminación de información falsa sobre un posible “efecto dominó” en las placas tectónicas globales. Expertos en geofísica, como lo es el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), señalan que los movimientos telúricos recientes no son parte de una cadena ni tienen relación entre ellos. Cada uno responde a los mecanismos naturales y distintos de sus propios subsuelos.

En algunas ocasiones, ha llegado a ocurrir que un terremoto de gran magnitud desencadena reacciones en otras zonas vulnerables a la actividad sísmica. Ejemplos de esto incluyen a el terremoto Landers de 1992 (magnitud 7.3), el de Sumatra-Andaman de 2004 (magnitud 9.3) y el de Denali de 2002 (magnitud 7.9). Sin embargo, estos se tratan de casos aislados, y por lo general si un sismo ocurre tras otro a más de dos veces la distancia de la falla que causó el sismo, se considera una réplica, no un evento en cadena. Además, de tratarse de un fenómeno relacionado, dichas réplicas se harían sentir sucesivamente, y los sismos recientes han sucedido en fechas muy separadas. Científicos prestan más atención a los denominados “silencios sísmicos”, los cuales son períodos de calma en fallas activas, como sucede en Lima, Perú, que no ha percibido un terremoto en 280 años y se piensa que cuando vuelva a ocurrir uno podría ser devastador.

En el caso específico de México, a raíz de sismos pasados el país ha desarrollado el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el cual es uno de los más avanzados a nivel global. Expertos de universidades como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) han señalado que los terremotos recientes no afectarán el país. También afirman que a base de experiencias pasadas, países como México y Chile han construido infraestructura resistente a terremotos y sus respectivas poblaciones, a través de constantes simulacros, están instruidas en los protocolos correctos en caso de movimiento sísmico.