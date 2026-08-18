Ofertas Chedraui cinco promociones exclusivas que están por terminar (unsplash)

La cadena de supermercados Chedraui mantiene distintas promociones y descuentos durante todo el mes de agosto, algunas de ellas con vigencia limitada.

Estos beneficios están dirigidos para todos aquellos clientes que buscan ahorrar en productos de consumo diario y pueden incluir diferentes marcas, productos de los distintos departamentos del supermercado.

¿Cuáles son los descuentos de Chedraui?

La cadena ofrece hasta un 20% de descuento en artículos seleccionados en artículos perecederos.

También ofrece 20 % de bonificación para usuarios de “Mi Chedraui”, en marcas seleccionadas de productos de carnes frías. También cuenta con promociones en rosticería y alimento para mascotas. Conoce cuáles son las mejores ofertas de esta semana:

Tomate saladet $8.90 el kilo

Tuna $16.50 el kilo

Uva globo emperador $39 el kilo

Aguacate hass $29.50 el kilo

Las promociones son exclusivas en tienda física; asimismo, puedes armar tu combo por $99 pesos, con un pollo rostizado más, 250 gramos de tortillas blancas.

¿Hasta cuándo estarán estas ofertas en Chedraui?

Algunas de estas promociones estarán disponibles del 18 al 20 de agosto de 2026 y se encuentran sujetas a disponibilidad. En el caso de las bonificaciones, aplican como descuentos en tienda en línea.

Si tienes mascotas en casa, con MiChedraui en la compra de dos bolsas de croquetas para perro o gato la tercera bolsa es gratis. Esta oferta sólo es válida en la compra del mismo artículo, ya que no se permite mezclar variedades o gramajes y está disponible desde el 1 al 31 de agosto de 2026.