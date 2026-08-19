Así son las nuevas muñecas de las Guerreras K-Pop: cuándo salen, cuánto cuestan y dónde comprarlas en México

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop no ha parado. Después de conquistar a los fans con música, coreografías y batallas sobrenaturales, Rumi, Mira y Zoey ahora tienen nuevas versiones en forma de muñeca, y hay modelos que incluso reproducen uno de los temas más reconocibles de la película.

La nueva colección de Mattel amplía el universo de las protagonistas de HUNTR/X con distintas opciones para quienes quieren jugar, coleccionar o simplemente tener a sus personajes favoritos en el librero.

¿Cómo son las nuevas muñecas de Las Guerreras K-Pop?

Las nuevas muñecas están inspiradas directamente en las integrantes de HUNTR/X y buscan recrear el look que muestran durante sus presentaciones. Hay versiones de Rumi, Mira y Zoey, con accesorios, cabello que se puede peinar y diferentes puntos de articulación para cambiar sus poses.

Pero la característica que más llama la atención está en la espalda. Los modelos musicales tienen un botón que activa un fragmento de “Golden”, una de las canciones más populares de la cinta.

Es decir, ya no basta con tener la muñeca parada en el escritorio: ahora también puede ponerle banda sonora a la colección.

¿Cuánto cuestan las muñecas de Las Guerreras K-Pop en México?

El costo oficial reportado para las muñecas musicales de Las Guerreras K-Pop es de $680 pesos por pieza en Mattel Creations. Sin embargo, conseguirlas en México puede implicar una diferencia importante dependiendo de la tienda, la disponibilidad y los gastos de envío o la importación.

En algunos comercios mexicanos, los precios publicados son considerablemente mayores. Por ejemplo, una preventa de Rumi aparece alrededor de $1,199 pesos, mientras que en Amazon hay modelos que rondan los $1,000 pesos. También existen publicaciones en Mercado Libre que llegan a cifras similares.

Por eso, si estás pensando en comprar una, conviene comparar en distintas tiendas. El mismo personaje puede tener precios muy distintos según el vendedor.

Además, actualmente hay alternativas no oficiales o productos inspirados en la franquicia con costos mucho menores. En plataformas de comercio electrónico pueden encontrarse sets de tres muñecas por alrededor de 300 a 600 pesos, aunque es fundamental revisar quién fabrica el producto y qué incluye exactamente.

¿Dónde comprar las muñecas originales?

Para quienes buscan específicamente las muñecas originales de Las Guerreras K-Pop, Mattel Creations es el punto de referencia para comprobar los lanzamientos oficiales. La disponibilidad puede cambiar rápidamente, especialmente cuando se trata de personajes individuales o productos nuevos.

También pueden aparecer en tiendas y marketplaces como Amazon, Mercado Libre y otros comercios especializados. Sin embargo, antes de comprar vale la pena revisar algunos detalles: que el producto indique claramente el personaje, que corresponda al modelo buscado y que el vendedor especifique si se trata de una pieza oficial.

Esto es especialmente importante porque el éxito de Las Guerreras K-Pop ha provocado que el mercado se llene de figuras, sets y muñecas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey. Algunas pueden parecer prácticamente idénticas en fotografías, pero no necesariamente pertenecen a la colección oficial.

Para las fans que prefieren tener a las tres protagonistas juntas, también existen sets de Rumi, Mira y Zoey, mientras que las muñecas individuales son una alternativa más accesible para quienes tienen un personaje favorito.