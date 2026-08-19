“Farmear Aura” ¿Dónde iniciaron las batallas de “farmear aura”? Esto se sabe del comienzo de la viral tendencia internacional (Redes Sociales)

Las modas en internet toman siempre un ritmo acelerado. El antiguo flow ha quedado en el pasado para dar paso a un nuevo concepto de las redes sociales: “farmear aura”.

Lo que inició como una jerga digital en TikTok y X ha saltado al espacio público para convertirse en una inédita forma de competencia entre adolescentes.

Ya no se trata de improvisar rimas ni de batallas de baile; ahora los jóvenes miden su estilo y presencia para demostrar quién proyecta más carisma.

¿De dónde surgen las batallas de farmear aura?

Aunque el término ya circulaba en la cultura gamer y de los memes, el fenómeno de llevarlo a competencias presenciales nació en Brasil.

El punto de partida se dio en el Parque Municipal Max Feffer, ubicado en la localidad de Suzano (San Pablo), donde más de 200 participantes se reunieron en enfrentamientos cara a cara.

El evento fue impulsado por el creador de contenido Victor Gabriel Tourinho Camargo, conocido en redes sociales bajo el seudónimo de Uvitinho.

Tras el impacto del primer encuentro, cuyos videos superaron millones de reproducciones, la tendencia comenzó a replicarse en plazas públicas de distintas ciudades y en otros países de Latinoamérica.

¿En qué consiste una competencia de farmear aura?

A diferencia de las batallas de rap o freestyle, en estos duelos no se pronuncia una sola palabra ni existen enfrentamientos agresivos.

La dinámica es sencilla pero visualmente impactante, que consiste en que dos competidores ingresan al centro del círculo para medirse durante breves segundos; cada participante ejecuta una serie de poses, gestos, movimientos de baile, caminatas con actitud o imitaciones de memes e íconos deportivos.

Bueno pues acaban de llegar a España las "batallas para farmear aura"



Creo que ni los Therian ni los emos eran tan malos después de todo... pic.twitter.com/y19UclpSav — Pausismo (@Pausismo) August 12, 2026

No existe un jurado que determine la victoria de los participantes.

El ganador se define mediante la ovación de los asistentes; quien reciba más gritos, aplausos y risas por su actitud avanza a la siguiente ronda.

¿Cuál es el origen del término farmear aura?

La expresión combina dos conceptos populares entre las nuevas generaciones, ya que ambas palabras provienen del inglés y lograron que se fusionaran.

“Farmear” (to farm), que proviene del lenguaje de los videojuegos (como Minecraft o Fortnite), hace referencia a realizar acciones continuas o repetitivas para acumular recursos y puntos.

Por otro lado, la palabra “Aura” en el mundo digital, alejado de cualquier significado místico o espiritual, representa la imagen, la energía, la seguridad, la vibra y el carisma que proyecta una persona hacia su entorno.

De esta manera, “farmear aura” se traduce como la acción de realizar gestos, conductas o poses estratégicas para proyectar estilo, ganar la admiración de los demás y sumar puntos de popularidad en el entorno.