¿Irías a un concierto en el que no podrás ver el escenario? Así funciona la entrada ‘Audio Only’ que vendieron en el show de Bruno Mars

Entrada Audio Only Esta nueva modalidad asegura escuchar al artista en vivo... pero no verlo.

Desde el surgimiento de los conciertos en vivo, la principal atracción ha sido siempre poder disfrutar de todo lo que implica el espectáculo, desde la convivencia con personas que comparten tu pasión por la música que escucharás —sinfónica, rock, k-pop, etcétera—, hasta la cereza en el pastel: ver en vivo al artista que se desenvuelve en el escenario.

No obstante, en la modernidad, conseguir un boleto para cantantes de alcance internacional se ha vuelto una tarea complicada, por no decir “una batalla” digital entre fans, por lo que este 2026 surgió una nueva modalidad que podría permitir al público asistir al concierto tan ansiado y escuchar la música que admira... sin ver el escenario.

Entrada Audio Only: cómo, dónde y por qué surgió la nueva tendencia de asistir a un concierto sin ver al artista

Esta práctica cobró relevancia tras los conciertos de Bruno Mars en el histórico Wembley Stadium de Londres, Reino Unido, por su gira internacional The Romantic Tour.

Según señalaron seguidores y seguidoras del cantautor estadounidense, la boletera a cargo de la venta de boletos habilitó la categoría “No View - Audio Only” (sin vista, sólo audio) para el último concierto de Mars en Londres la noche del 28 de julio de 2026. En el mapa del emblemático estadio, la plataforma mostró que dichos lugares se ubicaban en localidades de las gradas superiores, cuya vista del escenario y de las pantallas estaba completamente bloqueada por la configuración de la producción.

A pesar de que esta fórmula no nació de forma directa con Bruno Mars, pues la comercialización de lugares con visibilidad limitada o nula ya había tenido presencia en grandes giras de artistas como Beyoncé, Taylor Swift y Ariana Grande, lo novedoso del caso de Wembley fue que la limitación se presentó de forma directa en el nombre de la entrada, transformando la “desventaja de asiento” en una característica comercial.

En cuanto a la razón detrás de esta nueva modalidad para experimentar un concierto, se encuentra la presión de la demanda, es decir, cuando un concierto se agota, la producción tiene pocos espacios adicionales que ofrecer sin modificar la configuración del recinto.

De esta manera, la entrada Audio Only convierte esa limitación en una categoría explícita que puede venderse a las personas dispuestas a renunciar a la parte visual del espectáculo, con tal de poder estar dentro del estadio.

¿En qué consiste la entrada Audio Only y qué la diferencia de un boleto de vista obstruida?

Básicamente: la persona que compra una entrada Audio Only ocupará un asiento dentro del estadio, logrando escuchar el concierto que ahí se desarrolla, pero desde una ubicación en la que no podrá ver el escenario ni las pantallas que muestran al artista en cuestión, reduciendo la experiencia a la música en vivo, el ambiente del público y la sensación física de encontrarse dentro del concierto.

La diferencia fundamental con un boleto de vista obstruida o restringida está en el grado de limitación del escenario y las pantallas. Por ejemplo, el producto “Obstructed View” podrá enfrentarse a una visión parcial del artista debido a que elementos de la producción obstruyen el escenario, sin embargo, aún podrá disfrutar del espectáculo visual aunque sea de forma limitada.

En cambio, el Audio Only advierte desde la compra que no existe una expectativa razonable de observar el escenario, incluyendo las pantallas que normalmente funcionan como alternativa para quienes están lejos del escenario, por lo que el cliente o clienta debe tener tanto la disposición como la consciencia de que se perderá de los componentes visuales que completan espectáculos de este tipo.

Sin embargo, esta modalidad se sostiene de un argumento a su favor: simplemente estar ahí, dentro del recinto, también tiene un valor para algunos aficionados o aficionadas, quienes podrán escuchar la música de sus artistas preferidos y compartir la experiencia con miles de personas en el ambiente único que ofrece un concierto en vivo.