Boletos Cinemex a 35 pesos: fechas, películas y salas participantes

Foto: La Crónica Cinemex lanza promoción de 35 pesos el boleto

Siempre es un buen momento para ir al cine, y si llevas tiempo esperando una buena oportunidad para hacerlo, aquí te damos una que te encantará: Cinemex Manía está de regreso. La cadena anunció una nueva edición de su promoción de verano, con boletos a 35 pesos durante cuatro días consecutivos.

¿Cuándo serán los boletos de Cinemex a 35 pesos?

La promoción Cinemex Manía 2026 se llevará a cabo estos días:

lunes 24 de agosto

martes 25 de agosto

miércoles 26 de agosto

jueves 27 de agosto

Durante estos cuatro días, el boleto tendrá un precio promocional de 35 pesos, sujeto a las condiciones establecidas por la cadena y a la disponibilidad de cada complejo.

Lo mejor de todo es que para esta edición de Cinemex Manía no se estableció una limitación específica por horario para las funciones participantes. La promoción fue anunciada para aplicarse durante toda la jornada de funciones regulares.

¿Qué salas de Cinemex participan en la promoción?

Este es un punto importante que debes saber, ya que no todas las salas y formatos de Cinemex entran en la promoción. El precio de 35 pesos contempla funciones únicamente en salas con los siguientes formatos:

Salas Tradicionales

Salas Premium

Formato 2D

Formato 3D

Dolby Atmos

Por lo tanto, existen formatos que quedan fuera de la oferta. Entre ellos se encuentran IMAX, 4D, Market, Platino y Atmos Platino.

Por ello, antes de comprar, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de sala que aparece al seleccionar la función. No basta con identificar que una película forma parte de la cartelera: el precio promocional depende también del formato y las condiciones de la función.

¿Qué películas se pueden ver durante Cinemex Manía?

Como lo mencionamos, esta promoción es una buena oportunidad para ver películas que se encuentran vigentes en la cartelera de Cinemex, entre las que se encuentran las siguientes:

Spider-Man: Un Nuevo Día

Toy Story 5

Minions & Monstruos

Moana

La Odisea

El Día D Bajo Presión

La Muerte de Robin Hood

Paw Patrol: La Dino Película

Insaciable

El Final de la Calle Oak

Papá Oso

Tu Corazón Será Destrozado

Uranus 2324

Loco México Mágico

La disponibilidad depende de la cartelera de cada sucursal.

¿Dónde comprar los boletos de Cinemex a 35 pesos?

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas de los complejos, así como en el sitio web oficial y en la aplicación móvil de Cinemex.

Nuestra última recomendación es anticipar la compra de boletos, ya que en esta promoción las entradas suelen venderse “como pan caliente”. La promoción está sujeta a disponibilidad y algunos complejos pueden agotar determinados horarios o funciones.

Ojo: En las compras realizadas por canales digitales también deben considerarse posibles cargos por servicio.