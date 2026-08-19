Esta cerveza mexicana podría tener menos calorías que un refresco. Esto es lo que asegura el nuevo estudio de Profeco

Profeco: esta cerveza mexicana tiene menos calorías que un refresco

Cuando estás a dieta o simplemente quieres cuidar un poco más lo que consumes, cada fin de semana podrías preguntarte: ¿cuál es la cerveza con menos calorías? Pues, en la actualidad, la respuesta ya ha sido revelada por Profeco.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó diferentes bebidas dentro de la categoría de cervezas bajas en alcohol y encontró que la Corona Light cuenta con un bajo contenido energético, además de cumplir con la información requerida para el consumidor.

La clave está en sus números. De acuerdo con la evaluación publicada por la Revista del Consumidor, Corona Light registra 28 kilocalorías por cada 100 mililitros. En una lata de 355 ml, esto equivale a alrededor de 99 calorías, por lo que algunas publicaciones redondean la cifra a cerca de 100 kcal por lata.

¿Qué encontró Profeco en la Corona Light?

El análisis de Profeco reportó que Corona Light contiene 0.02 gramos de azúcares por cada 100 ml y 4.2 miligramos de sodio en la misma cantidad. Su graduación alcohólica fue de 3.5%, menor que la de muchas cervezas tradicionales.

Además, el estudio señaló que la información al consumidor estaba completa y que el contenido neto cumplía con lo declarado en el envase. También se revisaron componentes volátiles como metanol y aldehídos, sin detectar presencia de estos en la muestra analizada.

¿Una Corona Light tiene menos calorías que un refresco?

La comparación es uno de los principales ganchos alrededor de esta cerveza. Una lata de Corona Light de 355 ml aporta aproximadamente 99 calorías tomando como referencia las 28 kcal por cada 100 ml reportadas por Profeco.

Sin embargo, comparar cerveza y refresco únicamente por calorías es un tanto engañoso. No son productos equivalentes: la cerveza contiene alcohol, mientras que un refresco convencional puede aportar cantidades considerablemente mayores de azúcar.

Por eso, decir que Corona Light es “más saludable” que cualquier refresco sería demasiado. Lo que sí puede afirmarse con respaldo en el análisis de Profeco es que se trata de una cerveza de bajo contenido energético y con una cantidad muy pequeña de azúcares.

¿Corona Light es la cerveza más ligera?

No necesariamente. De hecho, el estudio de Profeco encontró otras alternativas con cifras energéticas similares o incluso menores.

Por ejemplo, Amstel Ultra registró 24 kcal por cada 100 ml, mientras que Corona Light y Pacífico Light marcaron 28 kcal por cada 100 ml. El análisis también incluyó otras cervezas bajas en alcohol y bebidas no alcohólicas para revisar sus características, contenido energético y cumplimiento de información.

Entonces, ¿por qué Corona Light aparece constantemente entre las opciones destacadas? Principalmente por su combinación de bajo contenido energético, baja cantidad de azúcares y 3.5% de alcohol, además de que el estudio reportó información completa al consumidor.

La conclusión es que, si vas a elegir una cerveza y tu prioridad es reducir calorías, la opción más equilibrada entre calorías y azúcar es Corona Light.