¿Quieres aprender a hacer exorcismos? Este curso te va a enseñar qué estudiar. Descubre dónde se dará, cuánto cuesta y todos los detalles

Si alguna vez te preguntaste qué tenías que estudiar para dedicarte al exorcismo, resulta que existe un curso académico dedicado precisamente a este tema.

El programa se imparte en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, y reúne a sacerdotes, religiosos y personas interesadas en conocer este controvertido ministerio desde distintos enfoques.

La formación ha llamado nuevamente la atención por su propuesta y por la posibilidad de acercarse de manera académica a asuntos como las posesiones demoníacas, el satanismo y la oración de liberación.

¿Dónde se estudia para ser exorcista?

El curso de exorcismo se desarrolla en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, institución pontificia ubicada en Roma y vinculada a los Legionarios de Cristo. El programa es organizado mediante el Instituto Sacerdos y busca ofrecer una preparación interdisciplinaria sobre el ministerio del exorcismo.

Aquí viene la primera nota importante: hacer el curso no convierte a nadie en un exorcista como tal.

Dentro de la Iglesia católica, para ejercer formalmente este ministerio se necesita ser sacerdote y contar con la autorización correspondiente de un obispo. Es decir, terminar las clases y salir con un certificado no significa que la persona pueda regresar a su ciudad y comenzar a practicar exorcismos por cuenta propia.

¿Qué se aprende en el curso de exorcismo?

El programa aborda el exorcismo y la oración de liberación desde diferentes disciplinas. Entre ellas aparecen la teología, la pastoral, el derecho canónico, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la farmacología y el estudio del satanismo.

Uno de los puntos centrales es precisamente el discernimiento. La idea es que quienes participan puedan conocer los criterios utilizados para diferenciar una supuesta posesión de situaciones que podrían tener una explicación médica o psicológica.

Por eso, médicos, psicólogos y especialistas también han formado parte de las actividades relacionadas con este tipo de capacitación. En ediciones anteriores incluso se han analizado fenómenos atribuidos a posesiones desde una perspectiva científica y clínica.

¿Cuánto cuesta estudiar exorcismo en Roma?

El precio ha variado según la edición. En cursos anteriores se ha manejado una cuota de 400 euros, mientras que los servicios de traducción podían representar un costo adicional. También existen antecedentes de ediciones con tarifas distintas, por lo que el precio debe revisarse directamente en la convocatoria correspondiente.

Además, el curso suele desarrollarse durante varios días de manera intensiva, con conferencias y especialistas de distintas áreas.

Y sí, la convocatoria puede despertar curiosidad entre personas que no pertenecen al clero. En años anteriores han participado también laicos con interés científico o pastoral, aunque con requisitos específicos para su admisión.

¿El curso te convierte en exorcista?

No. Este es probablemente el dato que más vale la pena dejar claro. El curso para exorcistas funciona como una formación especializada, pero la autorización para ejercer este ministerio depende de la Iglesia y, particularmente, del mandato de un obispo. Incluso las fuentes que han documentado estas capacitaciones señalan que la formación académica por sí sola no otorga esa facultad.