Exatlón México 2026: fecha y horario del estreno de la nueva temporada Conoce cuándo inicia la nueva temporada de Exatlón México y quiénes son los participantes confirmados (Exatlón México)

Está próximo a iniciar uno de los realities deportivos más esperados por miles de fanáticos, por lo que aquí te compartimos todos los detalles de la nueva temporada de Exatlón México.

Esta décima temporada de Exatlón México traerá consigo nuevos atletas, además del regreso de leyendas consolidadas en la competencia, como Alexis Vargas, quien fue el ganador de la edición pasada.

¿Cuándo y a qué hora empieza la nueva temporada de Exatlón México 2026?

La décima temporada de Exatlón México 2026 dará inicio el próximo lunes 24 de agosto a las 18:30 horas (tiempo centro de México).

Por lo que, a partir del próximo lunes, podrás disfrutar de las intensas competencias entre rojos y azules. Recuerda que Exatlón México se transmite de lunes a viernes, mientras que los domingos son de eliminación.

¿Dónde ver en vivo el estreno de Exatlón México?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través del canal de televisión Azteca UNO, o bien desde su página web, así como desde la app de TV Azteca.

¿Quiénes son los atletas confirmados de Exatlón México para esta temporada?

Esta décima temporada de Exatlón México volverá a contar con la conducción de Antonio Rosique, la máxima autoridad en este reality. Junto con él, en esta edición, ambos equipos contarán con la participación de nuevos atletas, además de leyendas de temporadas pasadas.

Por lo que aquí te compartimos la lista confirmada de los 20 participantes de Exatlón México 2026:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Erick Segura

Rojos

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Pablo Franco

Montse Mejía

Anaid Torres

Jerry Lizárraga

¿Quiénes son los nuevos participantes de Exatlón México 2026?

Estos son los nuevos participantes de Exatlón México 2026:

Equipo Azul

Fernando Vallejo (practica parkour de forma profesional)

Natasha Septién (ganadora del “draft femenil”)

María Salazar (porrista profesional)

Erick Segura (profesional de tocho)

Equipo Rojo