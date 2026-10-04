Saturno en oposición: cómo verlo desde México este domingo 4 de octubre

Saturno El planeta con anillos en oposición podrá ser visible este domingo 4 de octubre en México. (Pexels)

Los aficionados a la astronomía tendrán una cita imperdible este domingo 4 de octubre, cuando Saturno alcance su oposición, un fenómeno que convierte al sexto planeta del Sistema Solar en uno de los objetos más brillantes y fáciles de observar durante toda la noche.

Desde México, el evento podrá apreciarse sin necesidad de equipo especializado, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán disfrutar con mayor detalle de sus característicos anillos.

¿Qué significa que Saturno esté en oposición?

La oposición ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y Saturno, de modo que el planeta queda exactamente en el lado opuesto del cielo respecto al Sol.

Esta configuración hace que Saturno:

Permanezca visible prácticamente durante toda la noche.

Alcance uno de sus mayores niveles de brillo del año.

Se encuentre en una posición ideal para la observación astronómica.

Este fenómeno ocurre aproximadamente una vez cada año para los planetas exteriores del Sistema Solar.

¿Cuándo será la oposición de Saturno?

La oposición ocurrirá el:

Fecha: domingo 4 de octubre de 2026.

domingo 4 de octubre de 2026. Hora exacta: alrededor de las 06:21 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, no es necesario esperar al momento exacto para disfrutar del espectáculo.

¿A qué hora se podrá ver desde México?

Los especialistas recomiendan comenzar la observación después del anochecer.

Las mejores condiciones se presentarán:

Desde poco después de la puesta del Sol.

Durante gran parte de la noche.

Especialmente alrededor de la medianoche, cuando Saturno alcanzará una mayor altura sobre el horizonte.

¿Hacia dónde hay que mirar?

Para localizar a Saturno:

Mira hacia el este una vez que oscurezca.

una vez que oscurezca. Conforme avance la noche, el planeta irá ascendiendo en el cielo.

Antes del amanecer se encontrará hacia el oeste.

A simple vista aparecerá como un punto brillante de tono amarillento, distinto al parpadeo característico de muchas estrellas.

¿Se pueden ver los anillos sin telescopio?

No. Aunque Saturno será visible sin instrumentos, sus famosos anillos no pueden distinguirse a simple vista.

Con unos binoculares el planeta se apreciará con mayor claridad, mientras que un telescopio pequeño permitirá comenzar a distinguir la forma de los anillos y, dependiendo del equipo y de las condiciones del cielo, incluso algunas de sus lunas principales.

Recomendaciones para observar Saturno

Para disfrutar mejor del fenómeno:

Busca un sitio con poca contaminación lumínica.

Procura tener un horizonte despejado hacia el este.

Espera unos 20 minutos para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Si utilizas binoculares o telescopio, emplea un trípode para lograr una imagen más estable.

La oposición de Saturno es considerada por astrónomos y agencias como la NASA una de las mejores oportunidades del año para observar el planeta de los anillos, por lo que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la noche del domingo será ideal para mirar al cielo.