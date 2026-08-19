Katy Perry FENAPO 2026: fechas, artistas y conciertos confirmados (Instagram: (@katyperry))

San Luis Potosí vive uno de sus eventos culturales y de entretenimiento más importantes del año con el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

Tras haber iniciado sus actividades el pasado 7 de agosto, el recinto ferial se prepara para cerrar con broche de oro su edición de este año, manteniendo la oferta de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo para el público asistente.

¿Hasta cuándo estará la Fenapo 2026?

La festividad continuará con sus actividades gastronómicas, comerciales y musicales hasta su clausura oficial el próximo domingo 30 de agosto de 2026, ofreciendo aún más de una semana de espectáculos en vivo.

Cartelera de conciertos y fechas restantes en el Teatro del Pueblo

Los asistentes a la Fenapo todavía podrán disfrutar de las siguientes presentaciones musicales en el escenario principal:

20 de agosto: Kenia OS

21 de agosto: Los Herederos del Norte

22 de agosto: Los Huracanes del Norte

23 de agosto: Los Acosta

25 de agosto: Katy Perry

26 de agosto: Santa Fe Klan

27 de agosto: Potosinazo (con Vagón Chicano y Legítimo)

28 de agosto: Alameños de la Sierra

30 de agosto: Los Tigres del Norte (Gran cierre de feria)

Katy Perry deslumbrará al público potosino

Uno de los espectáculos más anticipados de esta edición es la presentación de Katy Perry el martes 25 de agosto.

La intérprete de “California Gurls” pisará el escenario del Teatro del Pueblo de forma totalmente gratuita como parte de su serie de presentaciones veraniegas The Out of Office Tour.

El concepto de este show destaca por un enfoque en sus grandes éxitos, una estética nostálgica y dinámicas interactivas con los fans.

Horarios de acceso a los espectáculos

Aunque los organizadores de la Fenapo no han fijado un horario para todas las presentaciones, se estima que las y los artistas estelares en el Teatro del Pueblo inicien a partir de las 21:00 horas.

Las autoridades recomiendan ingresar con anticipación a la explanada para asegurar un lugar, especialmente en las fechas de mayor afluencia.