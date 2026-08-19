FENAPO 2026: fechas, artistas y conciertos confirmados

San Luis Potosí vive uno de sus eventos culturales y de entretenimiento más importantes del año con el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.
Tras haber iniciado sus actividades el pasado 7 de agosto, el recinto ferial se prepara para cerrar con broche de oro su edición de este año, manteniendo la oferta de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo para el público asistente.
¿Hasta cuándo estará la Fenapo 2026?
La festividad continuará con sus actividades gastronómicas, comerciales y musicales hasta su clausura oficial el próximo domingo 30 de agosto de 2026, ofreciendo aún más de una semana de espectáculos en vivo.
Cartelera de conciertos y fechas restantes en el Teatro del Pueblo
Los asistentes a la Fenapo todavía podrán disfrutar de las siguientes presentaciones musicales en el escenario principal:
- 20 de agosto: Kenia OS
- 21 de agosto: Los Herederos del Norte
- 22 de agosto: Los Huracanes del Norte
- 23 de agosto: Los Acosta
- 25 de agosto: Katy Perry
- 26 de agosto: Santa Fe Klan
- 27 de agosto: Potosinazo (con Vagón Chicano y Legítimo)
- 28 de agosto: Alameños de la Sierra
- 30 de agosto: Los Tigres del Norte (Gran cierre de feria)
Katy Perry deslumbrará al público potosino
Uno de los espectáculos más anticipados de esta edición es la presentación de Katy Perry el martes 25 de agosto.
La intérprete de “California Gurls” pisará el escenario del Teatro del Pueblo de forma totalmente gratuita como parte de su serie de presentaciones veraniegas The Out of Office Tour.
El concepto de este show destaca por un enfoque en sus grandes éxitos, una estética nostálgica y dinámicas interactivas con los fans.
Horarios de acceso a los espectáculos
Aunque los organizadores de la Fenapo no han fijado un horario para todas las presentaciones, se estima que las y los artistas estelares en el Teatro del Pueblo inicien a partir de las 21:00 horas.
Las autoridades recomiendan ingresar con anticipación a la explanada para asegurar un lugar, especialmente en las fechas de mayor afluencia.