La Granja VIP 2: Integrantes confirmados al momento María Karunna es la octava integrante revelada de La Granja VIP; conoce la lista completa de los participantes (La Granja VIP México)

Continúan las revelaciones de los nuevos participantes de La Granja VIP 2026, siendo María Karunna la más reciente en ser anunciada; conoce la lista actualizada de los integrantes de este reality.

La segunda temporada de La Granja VIP está próxima a estrenarse y, hasta el momento, los revelados incluyen conductores, actores, creadores de contenido y cantantes, como es el caso de María Karunna.

¿Quién es María Karunna?

María Karunna es una cantante, bailarina y actriz mexicana, conocida principalmente por formar, junto con su hermana Maya, el grupo Caló, el cual fue popular durante los años 90.

Como solista, María Karunna ha lanzado únicamente un álbum titulado “Bienvenidos a casa”, el cual sacó cuando aún formaba parte de Caló.

¿Quiénes son los integrantes confirmados de La Granja VIP 2026?

María Karunna se suma a los otros siete integrantes confirmados de la segunda temporada de La Granja VIP, por lo que aquí te compartimos la lista completa de integrantes:

Carlos Trejo (cazafantasmas)

Ivonne Montero (actriz)

Kenny Avilés (vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos)

Kevyn Contreras “Bicolor” (comediante y creador de contenido)

Kunno (influencer)

Rafael Mercadante (conductor)

Fernando Lozada (conductor e influencer)

María Karunna (cantante)

Se espera que a La Granja VIP 2 ingresen al menos 20 participantes, por lo que las revelaciones de los nuevos integrantes continuarán hasta que inicie el reality.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

La Granja VIP 2026 comenzará el próximo domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, mientras que la conductora digital será Mallezaa.

Por otro lado, en esta edición, el grupo de críticos estará conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero.

¿Dónde ver La Granja VIP 2026 en vivo?

Podrás seguir la transmisión en vivo de La Granja VIP 2026 a través del canal de televisión Azteca UNO, o bien desde su página web, la cual lleva el mismo nombre, así como desde la app de TV Azteca. Del mismo modo, podrás seguir la transmisión 24/7 del reality en Disney+.