Día Mundial de los Animales: por qué se celebra el 4 de octubre

Día mundial de los animales Cada 4 de octubre se conmemora esta fecha, en honor a San Francisco de Asís. (Pexels)

Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una efeméride internacional que busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a todas las especies, promover el bienestar animal y fomentar una relación más responsable entre los seres humanos y la naturaleza.

La conmemoración reúne actividades de organizaciones ambientalistas, refugios, zoológicos, centros de conservación y autoridades de distintos países para impulsar la adopción responsable, combatir el maltrato animal y recordar el papel que desempeñan los animales en el equilibrio de los ecosistemas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Animales el 4 de octubre?

La fecha coincide con la festividad de San Francisco de Asís, quien falleció el 4 de octubre de 1226 y es reconocido por la Iglesia católica como el patrono de los animales y de la ecología.

San Francisco es recordado por su visión de respeto hacia todas las formas de vida y por considerar a los animales parte de la creación, motivo por el cual su figura se convirtió en un símbolo del cuidado de la naturaleza.

Décadas después, durante un congreso internacional de organizaciones protectoras de animales celebrado en Florencia, Italia, en 1931, se propuso establecer el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales, una iniciativa que con el tiempo fue adoptada en numerosos países.

¿Cuál es el objetivo de esta fecha?

El Día Mundial de los Animales busca:

Promover el respeto hacia todas las especies.

Impulsar el bienestar y la protección animal.

Combatir el abandono, el maltrato y el tráfico ilegal de fauna.

Fomentar la conservación de especies silvestres y sus hábitats.

Sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad y la importancia de los ecosistemas.

Organizaciones internacionales recuerdan que la protección de los animales también está relacionada con la salud ambiental, la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas.

¿Cómo se conmemora en México?

En México, diversas asociaciones civiles, veterinarias, refugios y gobiernos locales organizan actividades como:

Jornadas de adopción de perros y gatos.

Campañas de vacunación y esterilización.

Charlas sobre tenencia responsable.

Actividades educativas para niños.

Eventos de concientización sobre la protección de la fauna silvestre.

Además, instituciones ambientales suelen aprovechar la fecha para difundir información sobre especies en riesgo y acciones para preservar la biodiversidad del país.

¿Qué puedes hacer para celebrar el Día Mundial de los Animales?

Especialistas en bienestar animal recomiendan que la conmemoración vaya más allá de una publicación en redes sociales. Algunas acciones que pueden marcar la diferencia son:

Adoptar en lugar de comprar una mascota.

Esterilizar y vacunar a los animales de compañía.

Denunciar casos de maltrato animal ante las autoridades competentes.

Apoyar refugios mediante donaciones o voluntariado.

Evitar la compra de especies silvestres como mascotas.

Promover el cuidado responsable de los animales entre familiares y amigos.

¿Qué organismos impulsan esta conmemoración?

Aunque el Día Mundial de los Animales no es una efeméride oficial de las Naciones Unidas, cada año es promovido por organizaciones dedicadas a la protección animal y la conservación de la biodiversidad. Entre ellas se encuentran Naturewatch Foundation, que coordina la campaña internacional, así como asociaciones, refugios, instituciones veterinarias y autoridades locales que realizan actividades de educación, adopción responsable y bienestar animal.

La conmemoración también sirve para difundir información sobre la protección de especies silvestres, la tenencia responsable de animales de compañía y las acciones encaminadas a prevenir el abandono y el maltrato animal, temas que forman parte de las campañas realizadas en distintos países con motivo del 4 de octubre.

Ese cierre mantiene el enfoque periodístico, aporta información útil al lector y evita conclusiones editoriales o frases de relleno.