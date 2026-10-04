Promociones en restaurantes este domingo 4 de octubre: Liverpool, 2x1 en pozole y más descuentos para comer barato

Pozole al 2x1 Café La Habana ofrecerá descuentos este 4 de octubre. (Gonzalo_Guzman/Pexels)

El fin de semana es uno de los momentos favoritos de muchas familias para salir a comer, y este domingo 4 de octubrediversos restaurantes mantienen promociones que permiten ahorrar en desayunos, comidas y bebidas.

Algunas ofertas forman parte de campañas permanentes, mientras que otras aplican únicamente los fines de semana o están sujetas a las condiciones de cada sucursal.

A continuación, te compartimos algunas de las promociones más conocidas que puedes encontrar este domingo.

Café La Habana: 2x1 en pozole

Uno de los restaurantes tradicionales de la Ciudad de México mantiene una de las promociones más buscadas por sus clientes.

Los domingos, Café La Habana ofrece:

2x1 en pozole, sujeto a disponibilidad y a los términos establecidos por cada sucursal.

La promoción suele estar disponible durante el horario de servicio del restaurante, aunque se recomienda confirmar antes de acudir.

Restaurantes Liverpool: descuento para personas con credencial INAPAM

Las personas adultas mayores que cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a un beneficio permanente en los restaurantes de Liverpool.

El descuento consiste en:

10% de descuento en el consumo de alimentos y bebidas.

Este beneficio aplica únicamente en los restaurantes participantes y no incluye productos de las tiendas departamentales ni otras áreas comerciales.

Es necesario presentar la credencial INAPAM al momento de pagar.

Buffets y brunch de domingo

Los domingos también son uno de los días con mayor oferta de brunch y buffets de desayuno en restaurantes de distintas ciudades del país.

Entre las opciones que suelen encontrarse están:

Buffet de desayuno.

Brunch con platillos dulces y salados.

Menús especiales para familias.

Paquetes que incluyen café, jugo y pan.

Promociones en mimosas y bebidas seleccionadas, dependiendo del establecimiento.

Los horarios, precios y alimentos incluidos cambian según cada restaurante.

Restaurantes con promociones permanentes

Además de las ofertas especiales de fin de semana, diversas cadenas mantienen descuentos mediante programas de lealtad, cupones digitales o aplicaciones móviles.

En algunos casos es posible obtener beneficios como:

Bebidas de cortesía.

Descuentos en el consumo total.

Platillos a precio especial.

Acumulación de puntos para futuras compras.

La disponibilidad depende de la sucursal y de las condiciones de cada promoción.

¿Cómo saber si una promoción sigue vigente?

Antes de visitar un restaurante, lo más recomendable es consultar sus canales oficiales o comunicarse directamente con la sucursal.

Algunas promociones pueden tener restricciones como:

Aplicar únicamente en restaurantes participantes.

No ser válidas en servicio a domicilio.

No combinarse con otras promociones o descuentos.

Tener horarios específicos de aplicación.

Estar sujetas a disponibilidad de productos.

Recomendaciones para aprovechar las promociones

Si planeas salir este domingo, considera estos consejos para evitar contratiempos:

Consulta las redes sociales o el sitio web del restaurante antes de acudir.

Pregunta si la promoción aplica en la sucursal que visitarás.

Verifica si es necesario presentar alguna credencial, cupón o código promocional.

Revisa si el beneficio aplica únicamente para consumo en el restaurante o también en pedidos para llevar.

Tim Hortons: 2 cafés por 39 pesos, último día de la promoción

Una de las promociones más atractivas de este domingo es la de Tim Hortons, que extendió su campaña por el Día Internacional del Café.

La cadena ofrece:

2 cafés mexicanos chicos por 39 pesos.

La promoción estará vigente únicamente este domingo 4 de octubre, por lo que representa la última oportunidad para aprovechar el precio especial.

De acuerdo con la empresa, el beneficio aplica en la mayoría de las sucursales de Tim Hortons en México, aunque no está disponible en los establecimientos ubicados dentro de aeropuertos y está sujeto a disponibilidad.

Entre algunas sucursales de la Ciudad de México donde puede encontrarse la promoción se encuentran:

Tim Hortons Forum Buenavista.

Tim Hortons Insurgentes Condesa.

Tim Hortons Metro Chilpancingo.

Tim Hortons Plaza Lindavista.

Tim Hortons Universidad.

Tim Hortons Umbral.

Tim Hortons Tlalpan-Xola.

Antes de acudir, la cadena recomienda verificar la disponibilidad directamente en la sucursal participante, ya que las promociones pueden variar según el establecimiento.