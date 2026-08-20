¿Cuántos años tiene realmente tu perro? La UNAM explica por qué la multiplicación de 7 años es falsa

Durante años, se ha creído que por cada año cumplido de un perro, simplemente había que multiplicar esa por siete y lograríamos saber su supuesta edad humana. El problema es que esa fórmula tan popular no es realmente precisa.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han explicado que los perros envejecen a un ritmo distinto al de las personas y que, además, no todos los canes atraviesan las diferentes etapas de vida de la misma manera. El tamaño, la raza, el peso y hasta las condiciones de salud pueden cambiar considerablemente la velocidad con la que envejecen.

Así que sí, ese lomito de ocho años que todavía corre por toda la casa quizá no tenga exactamente el equivalente a 56 años humanos.

¿Por qué un año de perro no equivale a siete humanos?

La famosa regla de los siete años funciona como un aproximado sencillo y general; sin embargo, hay que mencionar que los perros envejecen mucho más rápido durante sus primeros años de vida y posteriormente ese proceso se vuelve más lento.

De acuerdo con información relacionada con especialistas de la UNAM, el momento en que un perro comienza a mostrar señales de envejecimiento también depende de sus características físicas. Los perros pequeños suelen tener una esperanza de vida mayor que los de razas grandes o gigantes.

Por ejemplo, un chihuahua, un yorkshire o un schnauzer miniatura pueden llegar a una etapa geriátrica aproximadamente entre los ocho y 10 años. En cambio, perros de gran tamaño, como un gran danés o un san bernardo, pueden comenzar a considerarse adultos mayores desde los seis o siete años.

Esto explica por qué no existe una tabla universal capaz de convertir automáticamente cada cumpleaños canino en años humanos.

Entonces, ¿cómo se calcula la edad de un perro?

Teniendo en cuenta que el envejecimiento de los perros no ocurre de manera lineal, investigaciones publicadas sobre este tema sugieren no contabilizar tanto los años y mejor entender las etapas de vida.

Entre las señales que pueden revelar que un perro está entrando en la vejez están el hocico canoso, menor actividad física, pérdida de masa muscular, más horas de sueño y cambios en la movilidad. También pueden aparecer problemas dentales, cardiacos, renales, hepáticos o de visión.

Eso no significa que cada cambio sea necesariamente una señal de enfermedad. Sin embargo, si aparece de manera repentina, lo recomendable es consultar con un médico veterinario.

¿Por qué es importante conocer la edad real de tu perro?

Saber aproximadamente en qué etapa de vida se encuentra una mascota permite ajustar sus cuidados, alimentación, actividad física y revisiones veterinarias.

Un cachorro necesita atenciones muy diferentes a las de un perro adulto mayor. Incluso dentro de los perritos senior hay diferencias importantes dependiendo de su tamaño y raza.

La edad de tu perrito no se mide con una simple multiplicación. Su genética, tamaño, raza y evolución individual cuentan, y entenderlo puede ayudar a que sus años a nuestro lado sean más saludables y llevaderos.