Vanessa Huppenkothen publica video de un momento angustiante mientras manejaba: ¿Qué fue lo que pasó?

Vanessa Huppenkothen La periodista deportiva vivió un posible intento de extorsión por un montachoques. (@vanehupp)

La periodista deportiva y presentadora de televisión mexicana Vanessa Huppenkothen publicó un video en sus redes que preocupó a muchos de sus seguidores. En él, un automóvil bloquea su paso en lo que a ella le pareció un intento de secuestro.

¿Qué le sucedió a la reportera Vanessa Huppenkothen?

Después del susto que se llevó Vanessa Huppenkothen tras haber sido infectada con una bacteria en los riñones previo a la final del Mundial 2026, la celebridad televisiva vivió otro momento inquietante este año, esta vez mientras transitaba en las calles de la Ciudad de México.

La reportera manejaba sola en lo que en el video se distingue como Avenida Ejército Nacional, entre las colonias Anzures y Verónica Anzures, en dirección a Polanco. Una camioneta Toyota roja con placas G09-BSF que iba delante de ella comenzó a realizar maniobras bruscas que preocuparon a Huppenkothen y la llevaron a transmitir el momento para sus seguidores.

En el video que desde entonces ha sido borrado por la periodista, se ve cómo el conductor del vehículo maneja frente a ella cambiando frecuentemente de carril, para luego sacar la mano fuera de la ventana e indicarle que rebase. También se observa como frena de manera constante y no permite el paso de Huppenkothen, y otra persona en la parte de atrás del vehículo parece indicarle que se moverán al carril en el que ella transita.

“Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón”, dijo la conductora de televisión, para luego mencionar las placas del automovilista. La grabación terminó cuando la camioneta de orilló. La conductora de televisión confirmó que se encontraba segura en casa en otro video que publicó más tarde y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Aquí está el video completo de lo que le sucedió a Vanessa Huppenkothen @vanehupp



El video fue borrado de su cuenta de Instagram.



Ojalá la hayan auxiliado, @SSPCMexico @OVIALCDMX @SSC_CDMX @OHarfuch hasta el momento, ella no ha vuelto a publicar nada. pic.twitter.com/i35OHsNPXu — Carlos González Baños (@GalgoGB) August 20, 2026

Se desconoce si lo que sucedió a Huppenkothen fue un intento de robo, secuestro o un posible intento de extorsión por un montachoques. Algunos usuarios de redes han vinculado las placas del vehículo con un grupo delictivo que se dedica a chantajear automovilistas, pero las autoridades capitalinas no lo han confirmado y no se sabe si investigan el caso.