¿Qué significa farmear aura? La nueva tendencia viral de los chavos que se volvió viral en TikTok y que ya está en México

¿Qué significa farmear aura? La nueva tendencia viral de los chavos que salió de TikTok y que ya está en México

Si últimamente has visto a tus hijos o sobrinos viendo videos donde hay personas haciendo poses, caminando o enfrentándose en una especie de duelo extraño, pero no entiendes qué está pasando, probablemente te encontraste con la nueva tendencia en redes: farmear aura.

La expresión se ha vuelto cada vez más común en TikTok y otras plataformas, especialmente entre usuarios de la generación Z y la generación Alfa. Y sí, aunque suene a que es algo muy elevado, el asunto es mucho más simple.

¿Qué significa farmear aura?

Para entender la frase hay que separarla:

“Farmear” viene del mundo de los videojuegos, en donde se utiliza para describir acciones repetitivas que permiten conseguir recursos, experiencia, monedas u otras recompensas para avanzar dentro de una partida.

El “aura”, tomó otro significado en el lenguaje de internet. Actualmente, puede utilizarse para hablar de la seguridad, carisma, estilo, presencia o actitud que transmite una persona.

Así que farmear aura consiste, básicamente, en hacer algo que aumente de manera simbólica esos “puntos de carisma”. Una respuesta ingeniosa, un acto poco probable que sale bien, un movimiento que resulta espectacular e incluso una caminata elevada pueden convertirse en una oportunidad para “ganar aura”.

Y aquí aparece uno de los elementos más “divertidos” del fenómeno: esto de farmear aura viene con una especie de marcador obviamente relativo e imaginario. Por eso, cuando alguien te diga “+1,000 de aura” va a significar que hiciste o lograste algo épicamente. Por el contrario, si haces algo vergonzoso o poco cool, pues recibirás un: “-5,000 de aura”.

¿Cómo funcionan las batallas de farmear aura?

La tendencia no se quedó en los comentarios de TikTok. En distintos lugares comenzaron a organizarse “batallas de aura”, encuentros en los que dos o más participantes se colocan frente al público y tratan de demostrar quién tiene mayor presencia, o bueno: AURA.

Los creativos se colocarán frente a frente y sacarán sus mejores poses, gestos, bailes, miradas, caminatas y movimientos virales. Incluso pueden aparecer referencias a memes, personajes de la cultura popular o tendencias como el mewing y el llamado aura walk.

El chiste está en conseguir que el público enloquezca, relativamente similar a lo que se intenta con las batallas de rap: el más creativo gana. En algunas dinámicas, los aplausos y gritos funcionan como una especie de votación para decidir quién se lleva la victoria. No existe un reglamento que determine cuántos puntos vale algo. Ese caos es parte del juego.

¿Dónde puedes farmear aura en México?

La tendencia ya tuvo encuentros presenciales en México. Uno de los casos que llamó la atención ocurrió en Veracruz, donde jóvenes participaron en una batalla de aura frente al público. En CDMX podrás encontrar batallas en puntos como el Monumento a la Revolución y la Alameda Central.

El fenómeno resulta curioso porque transforma algo completamente intangible, como la percepción que tenemos de una persona, en una forma de convivencia. Un baile sin miedo al oso puede sumar puntos; un tropiezo puede provocar una pérdida monumental de aura.

Y quizá ahí está la clave de su popularidad. Farmear aura no exige grandes recursos ni una habilidad específica. Solo hace falta actitud, creatividad y, sobre todo, estar dispuesto a hacer el ridículo frente a una cámara o una multitud.