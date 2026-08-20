Dhariana, expareja del rapero Dharius, lo denuncia por violencia: “Tengo mucho temor” Dhariana González denunció al rapero Dharius, exintegrante del grupo Cartel de Santa, con quien mantuvo una relación de cuatro meses (@dhariana_gonz y @dharius_bodharius)

La creadora de contenido Dhariana González informó en sus redes sociales que lleva un proceso legal en contra del rapero Dharius, exintegrante del grupo Cartel de Santa, por presunta violencia hacia ella.

En el video compartido en redes sociales, Dhariana señala que, tras mantener una relación de 4 meses con Dharius, tiempo durante el cual también vivieron juntos, la creadora de contenido decidió finalizar el noviazgo y denunciar al rapero.

¿De qué acusa Dhariana al exintegrante de Cartel de Santa?

En su video, la creadora de contenido no indicó cuáles fueron los delitos por los cuales decidió denunciar ante las autoridades al exintegrante de Cartel de Santa. No obstante, señaló que decidió levantar la denuncia por hechos en los que temió por su vida.

“Yo sentí que mi vida corría peligro, por lo cual ahora tengo mucho temor de estar aquí platicándoles. Sin embargo, esto lo hago para que las mujeres que puedan estar viviendo y que se sientan identificadas o sientan que les está pasando algo similar o están viviendo por eso, por favor, no se queden calladas”, fue parte de lo señalado por Dhariana.

Asimismo, en el video especificó que la razón por la que no puede hablar del tema es debido a que actualmente el proceso se encuentra en investigación; sin embargo, hizo un llamado hacia las mujeres que podrían estar atravesando su misma situación.

“No permitan normalizar, no normalicen que sus parejas las violenten. No es normal que tu pareja te humille, no es normal que tu pareja te revise tu celular, no te deje salir, no te deje ver a tu familia o no tener amigos; no es normal. Yo lo normalicé por mucho tiempo, por pensar que eso era amor, y no, no es amor”.

Finalmente, compartió que confiaba en las autoridades mientras esperaba que se hiciera justicia en su caso, además de pedir a las mujeres que no se queden calladas.

“No sé cómo tuve el valor, pude ser valiente de lo que me pasó. No sé cómo tuve el valor de denunciar. A veces uno piensa que porque es hombre, porque es más fuerte que tú, porque es más poderoso, porque es más influyente en este caso, porque es más famoso”, fue parte del testimonio compartido por Dhariana.

Dharius enfrenta nuevos señalamientos de violencia por otra expareja

A la denuncia de Dhariana, se suman las acusaciones de otra creadora de contenido, llamada Laura, conocida en redes sociales como “La Cherry”, con quien Dharius también habría mantenido una relación sentimental.

De acuerdo con el video compartido por Laura, durante su relación con Dharius habría enfrentado diferentes momentos de violencia, además de amenazas en contra de su vida y la de sus familiares.

Hasta el momento de la publicación de la nota, ni el rapero Dharius ni su equipo han brindado declaraciones acerca de las acusaciones que enfrenta el exintegrante de Cartel de Santa.