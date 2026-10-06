Exatlón México 2026, Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 6 de octubre? (Exatlón México)

Esta semana en Exatlón México 2026, las mujeres están en peligro de ser eliminadas el próximo domingo, por lo que los equipos se enfrentarán para conseguir todos los beneficios que los ayuden a salvar a sus compañeras.

Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal hoy, 6 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 6 de octubre?

Después de que los Rojos hayan logrado conservar por primera vez La Villa 360, los ánimos dentro del equipo se han levantado; además, han sumado a su equipo un nuevo integrante, Daniel Ávila, quien ayer entró como refuerzo tras haber perdido el Duelo de Eliminación del domingo. Al contar con estas ventajas, los Rojos podrían ganar la Batalla Colosal.

En la competencia de esta noche se disputará la Medalla Femenil y la Batalla Colosal, por lo que los Azules se están preparando para volver a coronarse como ganadores para salvar a sus compañeras. La única que no está en peligro de ser eliminada es Doris, ya que fue la mejor atleta de la semana, por lo que ganó la inmunidad.

Por otro lado, algo que les podría jugar en contra a los escarlatas son sus conflictos internos, después de que Jerry acusara a Karol y Montse de no tomarse en serio el Duelo de Eliminación de Pablo y que este perdiera contra Hugo de los Azules. Todo se verá durante la competencia de esta noche.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La Medalla Femenil y la Batalla Colosal

: La Medalla Femenil y la Batalla Colosal Fecha : Martes 6 de octubre

: Martes 6 de octubre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

Es necesario mencionar que esta información responde a rumores en redes sociales, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo de Exatlón México.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo la Batalla Colosal de Exatlón México hoy 6 de octubre?

La Batalla Colosal y la disputa por la Medalla Femenil de este martes 6 de octubre se transmitirán en vivo; por lo que podrás sintonizarlo por el canal Azteca Uno. Además de la página web de TV Azteca en su horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Recuerda que también puedes seguir la transmisión de Exatlón México, completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.