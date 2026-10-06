Mega Ofertas de Amazon Prime: estos son algunos de los productos con descuentos de hasta 60%

Si estabas esperando una buena oportunidad para comprar eso que llevas semanas dejando en tu carrito, octubre es el mes ideal para al fin ordenarlo. Las Mega Ofertas de Amazon Prime comienza este martes 6 de octubre y se extenderá hasta el sábado 10, con cinco días de promociones exclusivas para suscriptores.

Durante el evento habrá descuentos de hasta 60%, cientos de productos en promoción y nuevas ofertas que aparecerán varias veces al día. La idea es sencilla: habrá que entrar más de una vez si quieres revisar todo lo que va cambiando.

¿Cuándo son las Mega Ofertas de Amazon Prime 2026?

Las Mega Ofertas de Amazon Prime 2026 estarán disponibles del 6 al 10 de octubre, a partir de las 00:01 horas del centro de México.

Amazon adelantó que las promociones abarcarán más de 35 categorías, desde electrónica y computación hasta cocina, belleza, moda, juguetes, deportes y artículos para el hogar.

Además, algunas promociones llegarán con descuentos de 50% o más y productos que se encontrarán en su precio más bajo de los últimos 12 meses, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.

Las ofertas cambiarán tres veces al día

Aquí conviene no confiarse: las promociones no serán estáticas durante los cinco días.

Amazon señala que las nuevas ofertas se actualizarán diariamente alrededor de las 12:00 de la medianoche, 8:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, en horario del centro de México.

También habrá promociones de tiempo limitado y productos sujetos a disponibilidad, por lo que algunos descuentos podrían desaparecer antes de que termine el evento.

¿Qué productos tendrán descuento en Amazon?

Entre las categorías que concentrarán buena parte de las promociones aparecen algunas de las más buscadas durante las temporadas de descuentos.

En electrónica y audio habrá productos de marcas Audífonos, bocinas y dispositivos de marcas como:

Bose

JBL

Sennheiser

Soundcore by Anker

Marshall

Sonos

Consolas PlayStation 5 Slim

Cámaras Sony

Tabletas de dibujo XP-Pen

Accesorios y los nuevos productos de UGREE: UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnético 10000mAh 25W Refrigeración Líquida, UGREEN MagFlow 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 3 en 1 con Refrigeración y UGREEN MagFlow 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 2 en 1

Para quienes quieren poner la casa en modo inteligente y sumar aspiradoras y robots de limpieza habrá marcas como:

Dyson

Dreame

Eufy

Roborock e ILIFE

Cerraduras inteligentes Eufy Security.

Iluminación inteligente Philips, Hue y Govee

Muebles y organización VASAGLE, SONGMICS y LOOMBER

También se contemplan laptops Lenovo, monitores LG y Samsung, accesorios Logitech, herramientas Bosch, DEWALT y CRAFTSMAN, así como maletas y artículos de viaje de Samsonite, American Tourister y otras marcas.

LEGO, moda, belleza y cocina también entran a las promociones

Las ofertas no se quedan en la tecnología. Los aficionados a los bloques podrán encontrar sets LEGO, incluidos productos de la colección Harry Potter.

En moda aparecen marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger y Lacoste, mientras que en belleza habrá productos para el cuidado de la piel y el cabello, además de herramientas de peinado.

La cocina también tendrá su propio escaparate, con electrodomésticos y accesorios de marcas como KitchenAid, Oster, Hamilton Beach y ULTRACHEF y recipientes de vidrio EASYWAR.

Para quienes ya están pensando en los regalos de fin de año, también habrá productos para el cuidado de la piel, suplementos y herramientas para estilizar el cabello como:

WELLTHY

Anacastel

Dyson

Shark

También habrá descuentos en dispositivos Amazon

Los propios dispositivos de Amazon formarán parte de las promociones. Entre ellos estarán los Echo, Kindle, Fire TV y productos Ring, como cámaras y timbres inteligentes.

Otra de las promociones anunciadas son las llamadas Ofertas Espectaculares, que incluirán productos seleccionados con al menos 50% de descuento respecto a su precio de referencia y que, según Amazon, estarán en su precio más bajo de los últimos 365 días.

¿Cómo aprovechar mejor las Mega Ofertas de Amazon Prime?

Con cientos de promociones apareciendo durante cinco días, una buena estrategia puede ser hacer una lista antes de comenzar a comprar.

Las Listas de Amazon permiten guardar productos y recibir avisos cuando bajen de precio o entren en promoción. Esto puede resultar especialmente útil si ya tienes localizado algún electrodoméstico, dispositivo, juguete o regalo.

También habrá promociones bancarias para clientes elegibles, entre ellas hasta 25% de descuento mediante cupón bancario, opciones de hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes y hasta 15% de cashback con determinadas tarjetas.

Como siempre ocurre con este tipo de eventos, comparar precios antes de comprar puede ayudar a distinguir una verdadera oportunidad de una promoción que simplemente luce llamativa.

¿Hay envío gratis durante las Mega Ofertas?

Los miembros Prime podrán utilizar los beneficios de envío incluidos en su membresía. Amazon también informó que existen diferentes modalidades de entrega dependiendo de la ciudad y del producto.

En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, algunos pedidos realizados antes de las 5:00 de la tarde pueden contar con entrega el mismo día, mientras que también existen opciones de entrega al día siguiente en más ciudades.

La disponibilidad, sin embargo, dependerá del producto, código postal y horario en que se realice la compra.