Abue Angie convierte sus recetas virales en un libro que busca guiar a quienes empiezan a vivir solos

Mudarse de casa, aprender a administrar el dinero y enfrentarse por primera vez a una cocina que, regularmente, de inicio no tiene nada, puede ser todo un reto. Para quienes están atravesando esa etapa, Abue Angie, la abuelita más famosa de internet, decidió convertir sus consejos de redes sociales en un libro que busca hacer más sencilla la vida para los nuevos adultos independientes.

El “Recetario para mis nietecitos independientes”, es una publicación que reúne 38 recetas caseras, además de recomendaciones para comprar el mandado, conservarlos correctamente y aprovechar los productos de temporada. El libro fue publicado por Aguilar y tiene 120 páginas.

La propuesta no parte de grandes técnicas culinarias ni de ingredientes difíciles de conseguir. Al contrario, la abue se dio a la tarea de recopilar opciones sencillas, precisamente pensadas para quienes todavía están descubriendo cómo preparar una sopa, hacer arroz o resolver la comida del día sin tener que recurrir siempre a una aplicación o comer en la calle.

Y ahí está precisamente una de las apuestas de Abue Angie: enseñar desde lo básico y demostrar que cocinar en casa puede ser sencillo y económico.

¿Qué incluye el recetario de Abue Angie?

El libro va más allá de las instrucciones. Entre sus páginas aparecen sopas, caldos, platos fuertes, chilaquiles, salsas, bebidas y preparaciones de la cocina mexicana, acompañados por consejos prácticos que normalmente se aprenden en familia.

También hay espacio para cuestiones que pueden parecer pequeñas, pero que se vuelven importantes cuando alguien comienza a vivir por su cuenta:

Cómo elegir frutas y verduras

Dónde guardar cada alimento

Qué productos conviene comprar según la temporada

Dentro del recetario, Abue Angie plantea la cocina como una herramienta para hacer más llevadera la independencia. Preparar algo caliente después de llegar a un departamento vacío puede convertirse en una pequeña rutina para comenzar a sentirse en casa.

El concepto coincide con la historia que Abue Angie ha construido en internet. Su comunidad, formada por millones de seguidores a los que llama cariñosamente “nietecitos”, nació precisamente alrededor de recetas y consejos para quienes están aprendiendo.

La historia de Abue Angie más allá del internet

En entrevista para La Crónica de Hoy, Abue Angie nos cuenta cómo incorporó recuerdos de su vida y aprendizajes familiares, por lo que el recetario para principiantes funciona también como una especie de puente entre las enseñanzas que recibió y una generación que ahora las descubre desde las redes sociales.

La publicación fue un proceso de aproximadamente dos años. Antes de convertirse en creadora de contenido, María Angélica López pasó décadas dedicada al comercio, una experiencia que también influyó en sus conocimientos sobre alimentos, compras y cocina.

Su llegada a internet ocurrió después de una etapa complicada tras dejar su negocio. La propia abue ha contado que aquel cambio afectó su estado de ánimo y que fue una de sus hijas quien la impulsó a comenzar a grabar videos. Con el tiempo encontró en las redes una nueva actividad y, sobre todo, una comunidad.

Ahora, como retribución a todo ese apapacho, esa comunidad tiene un libro entre las manos. Y aunque Abue Angie ya piensa en una segunda entrega con preparaciones un poco más elaboradas, su prioridad es que sus “nietecitos” primero dominen las bases. Esto se trata de ir paso a paso con una intención e instrucción sumamente familiar.