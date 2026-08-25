Miley Cyrus La “Nueva Era” de Miley Cyrus: ¿Qué se sabe del lanzamiento de su próximo álbum? (Instagram: @mileycyrus)

Miley Cyrus se prepara para dar inicio a una nueva etapa musical con la llegada de su décimo álbum de estudio.

Tras un año marcado por la celebración del 20.º aniversario de Hannah Montana, el proyecto que la catapultó a la fama mundial, la intérprete de “Midnight Sky” ha comenzado a revelar los primeros detalles de su próximo material discográfico.

La nueva era de Miley Cyrus

La cantante dio a conocer que este nuevo álbum conceptual girará en torno al amor y al crecimiento personal que ha experimentado en los últimos años, influenciada por su relación con su prometido, Maxx Morando.

“Sin duda, hay un hilo conductor romántico porque, como todos mis discos, es un reflejo del momento vital en el que me encuentro. Pero este es especialmente significativo porque este sentimiento me ha acompañado a lo largo de varias etapas”, detalló Cyrus sobre la producción, la cual estará integrada por un total de 10 canciones.

Nueva disquera: el salto a Atlantic Records

Este lanzamiento marcará formalmente el debut de la artista bajo el catálogo de Atlantic Records (perteneciente a Warner Music Group).

El movimiento empresarial ocurre luego de dar por concluida una trayectoria de 13 años con Sony Music, sello con el que se realizó su noveno álbum de estudio en 2025, Something Beautiful.

Misteriosos espectaculares en Nueva York y Los Ángeles

El 24 de agosto de 2026, las redes sociales reaccionaron ante la aparición de vallas publicitarias en Times Square (Nueva York) y en distintos puntos de Los Ángeles.

MILEY CYRUS ESTÁ PREPARANDO A NOVA ERA!



Outdoors com imagens da nova fase da cantora começaram a aparecer, aumentando a expectativa para o que vem por aí. O photoshoot ficou por conta do renomado fotógrafo Mert Alas. pic.twitter.com/LfeCqEQo16 — VOU DE GRADE (@voudegrade) August 24, 2026

Los espectaculares muestran un primer plano de los ojos de la cantante sobre una silueta teñida en tonos rojo intenso, acompañados por la leyenda “Coming Soon”.

MILEY CYRUS. NEW ERA. NEW ALBUM.



COMING SOON. ⏰ pic.twitter.com/YwZAKJ07q2 — Miley Nation (@MileyNation13) August 25, 2026

Aunque su equipo de trabajo no ha anunciado de forma oficial la fecha de estreno del álbum ni el título del primer sencillo, los seguidores de la artista señalan que la campaña visual en rojo anticipa el lanzamiento del primer avance promocional de esta era.