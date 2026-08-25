Ofertas Walmart hoy 25 de agosto: estas son las promociones del Martes de Frescura

Si hoy toca hacer el súper, conviene revisar primero el Martes de Frescura de Walmart, pues podrás aprovechar algunas frutas, verduras y productos de carnicería con precios especiales durante este martes 25 de agosto de 2026.

La promoción aplica por tiempo limitado, tanto en tiendas Walmart como en su plataforma en línea. Así que, antes de llenar el carrito sin mirar etiquetas, vale la pena echarle un ojo a los productos que pueden ayudar a estirar un poco más el presupuesto.

Entre las opciones más llamativas aparecen alimentos para prácticamente armar buena parte de la despensa de la semana.

Productos en oferta en Walmart

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.90 el kilo.

Piña Miel a $27.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $16.00 el kilo.

Mango Paraíso a $26.00 el kilo.

Manzana Red Delicious o Gala a $40.00 el kilo.

Uva Red Globo a $38.00 el kilo.

Uva verde Clam a $78.00 el empaque.

Lechuga Trío Hidropónica o Sweet Cruchy Eva a $44.00 el empaque de 1 o 2 piezas.

Palitos de Apio orgánico Marketside a $39.90 el empaque de 400 g.

Champiñones a $89.00 el kilo.

Zanahoria Baby Marketside a $29.00 el empaque de 340 g.

Zanahoria Baby Vegetalistos a $33.00 el empaque de 340 g.

Zanahoria rallada Vegetalistos a $24.00 el empaque de 340 g.

Ensalada Mixta Mr. Lucky a $32.00 el empaque de 454 g.

Ensalada Italiana Mr. Lucky a $38.00 el empaque de 284 g.

Jícama Vegetalistos a $39.00 el empaque de 454 g.

Lechuga Hidropónica Mini Romaine Eva a $62.00 el empaque de 4 piezas.

Carnes, pollos y pescados

Alitas adobadas a $99.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo a $119.00 el kilo.

Pierna de Cerdo a $108.00 el kilo.

Filete de Tilapia a $116.00 el kilo.

Charola de Sushi a $329.00 el empaque de 5 rollos.

Porción de Salmón natural, ahumado cajún o pimienta Latitude 45º a $119.00 el empaque de 113 g.

Nuggets de Pollo Nugget Saurios o Pechugas de Pollo rellenas de Jamón y Queso Del Día a $67.00 el empaque de 450 g o 490 g.

Tips para disfrutar mejor las ofertas

Para aprovechar mejor las ofertas, lo más recomendable es:

Comparar el precio con el tamaño de cada presentación

Comprar únicamente lo que realmente se vaya a consumir

Crear una lista con los menús de la semana

Combinar ofertas

Si tienes compras pendientes para esta semana, hoy puede ser un buen momento para comprar frutas, verduras y proteínas de la mejor calidad para tu consumo.