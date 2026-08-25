Casco Mach 85 de Iron Man y El Guantelete del Infinito Revelan las palomeras oficiales para el reestreno de Avengers: Endgame Encore ¿Llegarán a México? (X: @RegalMovies)

Con motivo del próximo relanzamiento en salas de Avengers: Endgame Encore, las cadenas de cine internacionales Cinemark Theatres y Regal presentaron su nueva línea de palomeras coleccionables.

Para esta edición especial, los coleccionables perfectos para los fanáticos de Marvel estarán inspirados en el casco Mark 85 de Iron Man y el Guantelete del Infinito.

¿Cómo son las palomeras coleccionables de Avengers: Endgame Encore?

Ambas palomeras promocionales cuentan con acabados detallados e integración de luces LED:

Casco Mark 85 de Iron Man: incluye un sistema de iluminación; en uno de los lentes se proyecta la icónica frase “Te amo 3000”. La pieza superior de la armadura es desmontable para contener las palomitas.

Guantelete de las Seis Gemas del Infinito presenta gemas con iluminación. Mientras que la Gema de la Menta amarilla en la parte posterior del guante se despliega un compartimento diseñado para almacenar las palomitas.

Avengers fans, assemble!



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¿Cuándo estarán disponibles?

Los coleccionables saldrán a la venta a través de Cinemark y Regal a partir del 24 de septiembre, un día antes del reestreno oficial del filme en Estados Unidos.

¿Llegarán a los cines de México?

Hasta el momento, las principales cadenas de exhibición en México, como Cinépolis y Cinemex, no han confirmado de forma oficial la distribución o venta de estos modelos en territorio nacional.

Se prevé que, de ser anunciados, los detalles de comercialización en el país se den a conocer una semana antes del reestreno.

¿Por qué se reestrena Avengers: Endgame en 2026?

La cuarta entrega de la saga volverá a la pantalla grande bajo el título de Avengers: Endgame Encore el próximo 25 de septiembre de 2026.

Este relanzamiento funcionará como un puente narrativo previo al estreno en salas de la esperada cinta Avengers: Doomsday, programada para finales de este año.